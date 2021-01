Messi herjet da Barcelona vant i Bilbao

Lionel Messi scoret to mål og hadde to avslutninger i målstolpene da Barcelona vendte til 3-2-seier i hengekampen mot Athletic Bilbao i La Liga.

Kampen som egentlig skulle vært spilt allerede i 2. serierunde løftet Barcelona til tredjeplass på tabellen. Det er sju poeng opp til lederlaget Atlético Madrid, som har spilt to kamper mindre, og fem til Real Madrid.

Inaki Williams kontret inn 1-0-ledelse for Athletic Bilbao før det var spilt tre minutter, og hjemmelaget var nær å doble ledelsen like etterpå. Gjestene var à jour før kvarteret spilt da et Messi-innlegg til slutt ble nikket inn av 18-årige Pedri. Frenkie de Jong var nest sist på ballen.

Messi scoret ledermålet før pause, framspilt av Pedri med et hælspark.

Etter pause ble en Messi-scoring annullert for offside. Deretter skjøt argentineren i stolpen før han i det 62. minutt punkterte kampen med 3-1-scoringen framspilt av Antoine Griezmann.

Han kunne fullført sitt hattrick i det 72. minutt, men traff stolpen igjen.

Iker Munian reduserte rett før slutt etter et balltap av Messi, men gjestene kunne juble for tre poeng.

