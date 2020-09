Messi med nok et stikk til Barcelona-ledelsen i sin avskjedsmelding til Suarez

I sin avskjedsmelding til lagkameraten viser en trist Lionel Messi blant annet sin misnøye med Barcelona-toppene.

Tidligere denne uken ble det klart at Luis Suarez forlater Barcelona til fordel for Atletico Madrid. Uruguayaneren tørket tårene da han forlot treningsfeltet etter sin siste trening med katalanerne, og gjorde det samme i sin avskjedstale med klubben.

I løpet av sine seks sesonger i Barcelona har Suarez knyttet mange gode bekjentskaper, og en av hans aller nærmeste har blitt Lionel Messi.

- Ingenting overrasker meg lenger

Fredag formiddag kom den argentinske stjernen ut med en melding på Instagram, der han har skrevet sin egen lille avskjedstale til kameraten sin:

- Jeg visste det egentlig, men i dag da jeg gikk inn garderoben gikk det opp for meg. Hvor vanskelig det vil bli å ikke kunne fortsette å dele dagene med deg, både på og utenfor banen, skriver Messi, før han etter hvert retter pekefingeren sin mot Barcelona-ledelsen i sitt innlegg.

- Det blir rart å se deg i en annen drakt, og enda mer spesielt å spille kamp mot deg. Du fortjente å dra for hvem du er: en av de viktigste spillerne i klubbens historie, og å ha oppnådd viktige ting som lag og individuelt. Ikke å bli sparket ut som de har gjort. Men sannheten er at ingenting overrasker meg lenger, skriver argentineren videre.

TITTELVINNERE: Messi og Suarez har vunnet en rekke titler sammen, blant annet 4 ligamesterskap. Foto: (Reuters / NTB scanpix)

- Jeg ville dra

Messi-meldingen kommer ut litt over en måned etter at han ble sterkt linket bort fra Barcelona, grunnet misnøye med Barca-ledelsen.

I et intervju med Goal.com sa argentineren følgende:

- Jeg var ikke fornøyd og ville dra. Jeg har ikke blitt tillatt det på noen måte, og jeg kommer til å bli i Barcelona, for ikke å havne i en rettslig strid med klubben. Ledelsen av klubben under Bartomeu (Barcelona-presidenten) er en katastrofe, sa Messi.

Etter mye om og men ble det likevel klart 4. september at den argentinske superstjernen kom til å fortsette i klubben.

Veland: - Messi tapte spillet

La Liga-ekspert i Viasat Petter Veland mente at Messi gikk tapende ut av duellen med sin egen klubb.

- Messi blir på mange måter en form for taper i det spillet som har pågått nå. Det virker som at de menneskene han har rådført seg med, hans advokater og representanter har vært litt for skråsikre på at den klausulen de har henvist til, fortsatt var gyldig, sa Veland til Nettavisen etter at det ble klart at Messi ble værende.

- Jeg tror det vil være et anstrengt forhold mellom Messi og de som styrer og steller på toppen, men de har han veldig lite å gjøre med i det daglige. Man får bare håpe og tro og ikke minst stole på Messi selv når han sier at han kommer til å gi alt. Han sier i hvert fall 15 ganger i løpet av intervjuet at han elsker Barcelona - både byen og klubben, sa Veland videre.