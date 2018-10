Messi mister El Clásico etter brudd i armen

Barcelonas superstjerne Lionel Messi er ute i tre uker etter at han pådro seg et brudd i høyrearmen tidlig i 4-2-seieren over Sevilla.

Det bekreftet Barcelona på Twitter etter lørdagens seier. Messi går dermed glipp av flere viktige kamper for katalanerne framover, deriblant kommende helgs hjemmemøte med erkerivalen Real Madrid. Det er sesongens første El Clásico-oppgjør.

Messi rakk å score Barcelonas 2-0-mål før han lå nede og vred seg i smerter. Uhellet skjedde etter litt over et kvarters spill. Argentineren landet forkjært etter at han løp inn i ryggen på Sevilla-forsvarer Franco Vázquez. Messi gikk i bakken uten å få tatt seg skikkelig for. Det gikk utover 31-åringens høyrearm.

Barcelonas medisinske apparat bandasjerte armen, men det ble kjapt klart at Messi ikke kunne fortsette. Han ble erstattet av Ousmane Dembélé.

– Det er selvsagt et hardt slag for oss. Vi vet hva han gir oss og hva han gjør med motstanderen. Vi er nødt til å forberede oss, for vi vil helt sikkert merke tapet (av Messi), men vi har spillere som kan dekke opp for ham, sa Barcelona-trener Ernesto Valverde etter lørdagens toppoppgjør i La Liga.

På sine nettsider skriver Barcelona at Messi kan miste seks kamper. Onsdag tar katalanerne imot italienske Inter i mesterligaen. Han ligger også an til å måtte stå over bortemøtet med Milano-klubben 6. november. I tillegg til El Clásico kan også seriekampene mot Rayo Vallecano og Betis ryke for Messi. Det samme gjelder cupoppgjøret mot 3.-divisjonslaget Cultural Leonesa.

Barcelona inntok tabelltoppen med lørdagens 4-2-seier over Sevilla. Det var tittelforsvarerens første trepoenger på fem La Liga-kamper.

