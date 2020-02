Messi om konflikten med Abidal: - Jeg kunne ikke la dette ligge

Ryktene har florert rundt den argentinske superstjernen etter at det åpnet seg en konflikt med Barcelona-direktør Eric Abidal.

Den dårlige stemningen i Barcelona tok seg opp for alvor tidlig i februar da Barcelona-direktør Eric Abidal gikk ut i den spanske avisen Sport, og angrep flere av spillerne etter sparkingen av trener Ernesto Valverde.

Det førte til en voldsom reaksjon fra superstjerne Lionel Messi, som gikk til angrep på sin tidligere lagkamerat på Instagram. Der bad han den tidligere Barcelona-forsvareren om å være mer tydelig i sin forklaring.

Meldingen fra Messi skapte voldsomme reaksjoner i pressen, og flere omtalte situasjonen som «en krig» mellom de to partene.

- Kunne ikke la det skje

Siden har det blitt rapportert at president Josep Bartomeu skal ha kalt inn Abidal i hastemøte, og at det skal ha pågått kraftig møtevirksomhet for å rette opp i situasjonen rundt de to kamphanene.

Nå har Messi selv valgt å forklare situasjonen til den spanske avisen Mundo Deportivo:

- Jeg forstod ikke hva som gikk gjennom hodet hans (Abidal, jour.anm), og hva som fikk ham til å si det. Men jeg svarte fordi jeg følte meg angrepet. Jeg følte han angrep spillerne, sier Messi til den Barcelona-baserte avisen.

Han utdyper at det var på sin plass å fjerne bladet fra munnen grunnet alle ryktene som har svirret rundt Barcelonas garderobe, og fordi han følte situasjonen ble veldig ensidig:

- Det plaget meg, fordi dette er en person i klubben, en direktør ... han setter spillerne i en situasjon der en trener har blitt sparket, og for meg virker det som galskap. Det er direktøren som tar valgene, og han får ta ansvar. Derfor ville jeg avklare, jeg visste at jeg ikke kunne la det ligge at en sportsdirektør angrep meg på den måten, sier Messi.

- Jeg sa at dersom han skal angripe garderoben, så får han komme med navnene det gjelder og ikke snakke om oss generelt.

Superstjernen forklarer at det med årene har dannet seg en oppfattelse om at han har mer kontroll, og mer makt i klubben enn han selv hevder å ha. Dette er ting han ønsker å få bukt med:

- Jeg vet ikke, men dette skjer også på det argentinske landslaget. Der sier man at jeg bestemmer hvem som spiller, at jeg velger treneren, at det er mine venner som får spille ... jeg vet ikke, det kan komme av at jeg har vært med så lenge og kjenner klubben og landslaget mitt. Det kan være derfor, forklarer Messi.

PR-skandale?

Den siste tiden har det oppstått en sak i spansk presse som har avdekket at Barcelona-direktøren Josep Bartomeu skal ha ansatt flere brukere på sosiale medier for å snakke ned flere av stjernene sine.

Ifølge en rapport av katalanske Que t'hi jugues, som siden har blitt sitert av blant andre Marca, skal nemlig firmaet I3 Ventures ha blitt hyret inn for å rense opp i ryktet til den sittende Barcelona-presidenten.

Messi, så vel som Barcelona-helter Xavi, Pep Guardiola og Gerard Piqué er blant navnene PR-selskapet skal ha blitt hyret inn for å svekke, for å forbedre ryktet til Bartomeu.

Selv har Barcelona gått ut og nektet at dette er tilfelle, og Messi forklarer at han har fått en tydelig forklaring av presidenten:

- Jeg ble litt overrasket, skal jeg være ærlig. Da jeg var tilbake i Barcelona fikk jeg høre alt. Presidenten har sagt det samme til oss som han har sagt åpent. Slik er situasjonen, det som har skjedd har skjedd og jeg kan ikke si mye mer, forteller Messi, som også uthever at synes hele situasjonen er merkelig:

- Helt ærlig, så synes jeg det virker rart at noe slikt skal skje. Men det sies at det finnes stikkprøver her. Jeg får vente og se om dette er sant. Vi kan ikke si mye mer, og heller vente på å se hva som skjer. Helt ærlig, dette er merkelig, sier Messi.

Klausulen

Barcelona er nemlig preget i disse dager av en del interne problemer, hvilket Messi mener har påvirket klubben. Det er nemlig flere situasjoner det siste året som tyder på at ikke alt er som det stemmer i klubben året før presidentvalget i Barcelona.

Abidal-situasjonen er kanskje det største, men tidligere har Barcelona vært i fokus grunnet overgangsfusk da de kjøpte Antoine Griezmann, klubben maktet ikke å hente tilbake Neymar sist sommer og sparkingen av Ernesto Valverde var den første i klubben siden 2003.

Flere røster har derfor fremmet at dette burde legge grunnlaget for at den argentinske 32-åringen vil vurdere valgene sine, og kanskje tenke på å forlate Camp Nou når overgangsvinduet åpner til sommeren.

Det har også kommet frem at det eksisterer en klausul i Messis kontrakt som gjør at han kan forlate Barcelona til sommeren, dersom han skulle ønske å gjøre så. Lite tyder på at dette er noe Barcelonas nummer ti vurderer:

- Det har vært flere øyeblikk der jeg har hatt muligheten til å dra, det har vært klubber som har sagt seg villige til å betale utkjøpsklausulen min, men det har aldri falt meg inn å forlate Barcelona. Heller ikke nå, sier Messi.

- Jeg gjentar det jeg har sagt tidligere: dersom klubben ønsker det, så eksisterer det ingen problemer, forklarer Messi.

Sammen med sine tre barn, og kone Antonela forteller han at det er mye som skal til for at han skal vurdere å flytte familien fra den katalanske hovedstaden:

- Jeg elsker Barcelona, selv om jeg savner Rosario (Messis hjemby, jour.anm) veldig. Dette er mitt hjem, jeg har vært her lengre enn jeg var i Argentina. Jeg elsker Barcelona og Castelldefels, stedet jeg bor. Jeg lever et liv jeg er veldig glad i, forklarer mannen som vant Gullballen i 2019.