Athletic Bilbao slo Barcelona etter ekstraomganger i den spanske supercupfinalen. Lionel Messi fikk sitt første røde kort for klubben i finaletapet.

To mål av Antoine Griezmann var ikke nok for Barcelona. Athletic Bilbao utlignet to ganger, og tidlig i første ekstraomgang satte Inaki Williams inn det som ble vinnermålet med en flott avslutning fra kanten av 16-meteren.

Athletic Bilbaos to andre mål ble scoret av Oscar de Marcos og Asier Villalibre.

Lionel Messi fikk like før slutt rødt kort etter å ha revet ned en motspiller. Ifølge statistikktjenesten Gracenote var det argentinernes første kort for katalanerne på 753 kamper.

(©NTB)

Reklame Ny bok: Husker du disse to idiotene?