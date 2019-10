Messi satte mesterligarekord i heldig seier

Lionel Messi scoret i mesterligaen for 15. sesong på rad da Barcelona slo Slavia Praha 2-1 på bortebane.

Dermed skrev Barcelonas superstjerne seg inn i historiebøkene nok en gang. Aldri tidligere har en spiller scoret i 15 strake Champions League-sesonger.

Messis første kom i en hjemmekamp mot Panathinaikos i 2005. 14 år senere er han oppe i 113 mesterligamål.

Onsdagens scoring kom allerede før tre minutter var spilt etter en glipp i Slavia-forsvaret. Vertene ble presset, og Messi kunne snappe ballen. Argentineren spilte vegg med Arthur og bredsidet kontrollert inn ledermålet.

Berget av selvmål

Overraskende nok var det Slavia som styrte kampen etter scoringen. Vertene skapte flere gode muligheter, og Barca-keeper Marc-André ter Stegen måtte gjøre flere redninger. Like før pause fikk Lukas Masopust en stor sjanse, men han skjøt utenfor fra god posisjon.

Det skulle likevel lykkes for hjemmelaget å kvittere, og igjen var Masopust involvert. Han tok ned et langt oppspill og gjorde en god jobb da han holdt på ballen og lurte den forbi Barcelonas midtstopperduo til Jan Boril. Slavias venstreback hadde gått på et langt løp og tuppet inn 1-1 med høyrefoten.

Resultatet skulle bare stå seg i sju minutter. Lionel Messi slo frispark fra venstre, og resultatet ble et smått absurd mål. Ballen gikk via foten til Slavia-spiss Peter Olayinka og til Luis Suárez. Han fikk løsnet et skudd som traff brystet til Olayinka og snek seg inn ved nærmeste stolpe.

Nesten

Etter 2-1-målet tok Barcelona over styringen i kampen mer og mer. Storlaget hadde overraskende bare ett skudd på mål og 53 prosents ballbesittelse i første omgang og var heldige som ledet. Men Slavia klarte ikke å svare to ganger.

Suárez, som ikke har scoret på bortebane i mesterligaen på over fire år, fikk flere gode muligheter. Men det ville seg heller ikke denne kvelden for uruguayaneren.

Barcelona topper uansett gruppe F med sju poeng etter tre kamper. Slavia Praha har kun ett poeng, mens Inter og Borussia Dortmund står med fire hver.

Sterk Inter-seier

Lautaro Martínez scoret det første målet da Inter slo Dortmund 2-0 på hjemmegress onsdag kveld. Men argentineren kunne fort blitt syndebukk på tampen.

Martinez brente nemlig et straffespark på stillingen 1-0 i sluttminuttene etter at Mats Hummels klippet ned Sebastiano Esposito i egen boks. Men Inter-spissen kunne puste lettet ut. Minuttet før slutt trygget Antonio Candreva seieren da han satte inn 2-0-målet.

Martinez hadde scoret det første målet etter 21 minutter etter et nydelig gjennomspill fra Stefan de Vrij. Argentineren kastet seg til siden og fikk satt ballen i mål mens Dortmund-forsvaret forgjeves ropte på offside.

