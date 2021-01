Messi-show da Barcelona tok innpå

Lionel Messi og Antoine Griezmann scoret to mål hver i Barcelonas 4-0-seier over Granada. Et blekt Real Madrid-lag avga poeng i Pamplona.

På dagen da serieleder Atlético Madrids hjemmekamp mot Athletic Bilbao snødde bort, hadde rivalene sjansen til å styrke sin stilling i tetstriden. Barcelona grep den, Real Madrid ikke. Real Madrid ville inntatt tabelltoppen med seier over Osasuna i en kamp som så vidt kunne gjennomføres på grunn av vinterværet som har herjet Spania. Martin Ødegaard måtte fra benken se en sjansefattig 0-0-kamp. Dermed er Real Madrid ett poeng bak byrivalen som har spilt tre kamper færre. Barcelona klatret til tredjeplass og er bare tre poeng bak Real Madrid med like mange kamper. Messis to scoringer førte ham opp i 11 for sesongen, og dermed topper han måljegerlista selv i en sesong hvor han har famlet etter gammel form. Dagens mann i spansk fotball var marokkanske Youssef En-Nesyri, som med hattrick førte Sevilla til 3-2-seier over Real Sociedad. – Min beste dag i Sevilla-trøye, sa han. (©NTB) Fotball

Nasjonal toppliga

