Messi slakter Barcelona etter La Liga-nedtur: - Vi har vært et svakt lag

Det ble et pinlig tap for Barcelona hjemme mot Osasuna torsdag kveld, samtidig som erkerival Real Madrid sikret seriegullet.

Barcelona har vunnet La Liga åtte av de tolv siste sesongene, men torsdag kveld kunne Real Madrid-stjernene juble for den spanske hovedstadsklubbens første ligatittel siden 2017.

Det får Barcelonas argentinske juvel til å rette nådeløs kritikk mot egen klubb.

– Det må skje forandringer, sa Messi etter 1-2-tapet mot middelhavsfarer Osasuna.

– Vi ville ikke avslutte sånn som dette, men det summerer opp nesten hele sesongen. Vi har vært et veldig ujevnt, veldig svakt lag med lav intensitet, sa superstjernen.

Lite optimistisk Messi

Nå rettes fokuset mot Champions League, der neste kamp er returmøtet i åttendedelsfinalen mot italienske Napoli. Det første møtet endte 1-1.

Barcelona har ikke vunnet Champions League siden 2015. Siden det har Real Madrid vunnet turneringen tre ganger.

Messi er ikke særskilt optimistisk.

– Jeg sa for lenge siden at om vi fortsetter sånn som dette, blir det veldig vanskelig å vinne Champions League. Hvis vi ønsker å vinne Champions League, må vi endre på mange ting, ellers vil vi tape mot Napoli også, sa Messi.

Han fikk også spørsmål om han syntes det var fortjent at Real Madrid vant seriegullet.

- Madrid gjorde deres greie. Etter pausen har de ikke tapt en eneste kamp. Vi har tapt mange poeng som vi ikke burde og vi er nødt til å være selvkritiske, både spillerne og alle andre, sa Messi.

Oppsiktsvekkende Messi-feiring

I torsdagens kamp mot Osasuna tok laget fra Pamplona overraskende ledelsen i første omgang. I andre omgang utlignet Messi på et frispark, men feiringen uteble.

Messi prikket frisparket til side for keeper som vi er vane med å se, men slo bare oppgitt opp den ene armen da han så ballen gikk i mål.

Det har lenge gått rykter om at Messi ikke er fornøyd med Barcelona-president Josep Maria Bartomeu. Argentineren sin kontrakt med Barcelona går ut i 2021, og enn så lenge rapporteres det om at det ikke har blitt skrevet under på en ny kontrakt.

En annen Barcelona-spiller som vekket oppsikt under torsdagens kamp var Arthur. Det er allerede bekreftet at han reiser til Juventus når sesongen er ferdigspilt, og det kan virke som at tankene hans allerede er i Torino. I kampen mot Osasuna ble han sett gjespende på tribunen.

Barcelonas hjemmetap mot Osasuna er forøvrig klubbens første tap på Camp Nou i La Liga siden november 2018. Siden den gang hadde de vunnet 27 kamper og spilt uavgjort i tre kamper.

Unnvikende feiring fra Bale

I den spanske hovedstaden feiret Real Madrid seriegullet etter at de slo Villarreal 2-1 på hjemmebane. Etter kampen ble det feiret med drakter hvor det stod «Campeones 34» på ryggen for å markere at det var Madrid-klubbens 34. ligatittel, og den obligatoriske kastingen av Zidane opp i luften av spillerne.

Men ikke alle var like villige til å hylle den franske treneren. Gareth Bale, som har vært i hardt vær de siste dagene for sin oppførsel fra tribunen under de siste Real Madrid-kampene, ble sett stående med armene i kryss, ett skritt bak resten av lagkameratene.

Selv om Zidane nektet for at det er dårlig stemning mellom han og waliseren tidligere i uken, kan det se ut som Bale ikke er helt enig. Det har blitt lite spilletid for 31-åringen denne sesongen, og hans tidligere lagkamerat Dimitar Berbatov mener Bale bør forlate Real Madrid.

Gareth Bale og Real Madrid avslutter La Liga-sesongen på søndag borte mot Leganes. Den kampen blir som en formalitet å regne, og det er ventet at Zidane kommer til å gi benkeslitere som Bale en mulighet der. Barcelona sin siste kamp i den spanske serien denne sesongen er borte mot Alaves, også på søndag.