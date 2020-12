Messi slo Pelés rekord og er alene på toppen

Tre dager etter at han tangerte Pelés rekord med sitt 643. mål for en og samme klubb, scoret Lionel Messi igjen for Barcelona og tok rekorden alene.

Argentineren delte førsteplassen med den brasilianske legenden bare noen dager etter scoringen i 2-2-kampen mot Valencia lørdag. I det 65. minutt av tirsdagens bortekamp mot Valladolid satte Messi inn 3-0-målet assistert av Pedri, og dermed er han spilleren med flest scoringer for en enkelt klubb. Pelé, som satte sin rekord for Santos i hjemlandet, var blant de første gratulantene etter at Messi tangerte rekorden. Tirsdag var Messi nest sist på ballen da Clément Lenglet gjorde 1-0 midtveis i første omgang. Danske Martin Braithwaite doblet ledelsen før pause, mens Messi satte punktum da laget tok en etterlengtet seier. Tidligere på dagen vant Atlético Madrid toppkampen mot Real Sociedad 2-0. Mario Hermoso og Marcos Llorente scoret målene som gjør at Atlético er tre poeng foran Real Madrid og seks foran Real Sociedad på de nærmeste plassene. Barcelona er åtte poeng bak serielederen, men har i likhet med de øvrige spilt flere kamper enn Atlético Madrid. Real Madrid møter Granada onsdag. (©NTB) Fotball

