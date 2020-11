Messi svarer etter kritikken: - Jeg er lei av å alltid være problemet

Superstjernen (33) har blitt beskyldt for å styre Barcelona med jernhånd, men nå slår han tilbake mot påstandene.

Det har stormet i Barcelona den siste tiden og selv om tidligere president Josep Maria Bartomeu nå er borte, fortsetter kritikken mot katalanerklubben.

Nylig var mannen som har fått æren for å «oppdage» Antoine Griezmann, og som også har fungert som en rådgiver for franskmannen i perioder, Eric Olhats, ute og hevdet at Lionel Messi er en del av problemet i storklubben.

Olhats mente at Messi har for mye makt og kontroll i klubben og at argentineren styrer det som skjer der med jernhånd, noe som kan hemme andre spillere.

Messi: - Jeg er lei

Da 33-åringen nylig kom tilbake fra landslagsoppdrag med Argentina ble han ifølge The Guardian møtt av en stor flokk journalister på flyplassen.

Da skal Messi ha kommet med følgende beskjed, skriver avisen torsdag.

- Sannheten er at jeg er lei av å alltid bli trukket fram som problemet hver gang det skjer noe i klubben. På toppen av det så ventet tollmyndighetene på meg etter en flyreise på 15 timer. Det er galskap, sier den argentinske verdensstjernen.

Så sent som i sommer gikk det rykter om at Messi kunne være på vei bort fra Barcelona og det ble meldt at han forsøkte å aktivere en klausul i kontrakten sin, som sier at han kunne forlate klubben gratis. Han bestemte seg imidlertid for å bli til slutt.

Koblet til City

Ryktene om en mulig overgang bort fortsetter likevel med jevne mellomrom og en gjenforening med Josep Guardiola i Manchester City har blitt nevnt som en mulighet.

Guardiola signerte for øvrig torsdag en ny avtale med Manchester-klubben. Den nye avtalen knytter spanjolen til de lyseblå fram til sommeren 2023.

De siste årene har det vært en del fokus rundt Messi på grunn av at han har havnet i spanske skattemyndigheters søkelys. Argentineren ble ilagt en straff på 21 måneders fengselsstraff i 2016 og fikk en bot på rundt to millioner euro på grunn av skattefusk. Han slapp imidlertid å sone straffen og betalte i stedet en større bot.

