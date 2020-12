Messi tangerte Peles legendariske målrekord

Lionel Messi scoret sitt 643. mål for Barcelona lørdag og tangerte dermed den brasilianske legenden Pelés rekord for mål for en enkelt klubb.

Kort tid etter at Messi rørte fotballverdenen med sin hyllest til avdøde Diego Maradona, kopierte den argentinske tryllekunstneren Pelés målrekord da han utlignet til 1-1 mot Valencia like før pause lørdag. Det er Messis 643. mål for Barcelona. Målet kom etter et straffespark som så billig ut på TV-bildene. Messis straffespark ble reddet, men etter å ha fått ballen inn i boksen igjen kriget Messi i duell og headet inn 1-1. Pelé scoret i sin tid 643 mål for Santos, og det er en av flere rekorder den brasilianske storspilleren har holdt. (©NTB)

