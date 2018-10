Messi ut med skade i armen en uke før El Clásico

Lionel Messi landet forkjært og hadde store smerter i den ene armen tidlig i toppkampen mot Sevilla. Barcelonas superstjerne er fraktet til sykehus, melder AS.

Uhellet skjedde etter litt over et kvarters spill på Camp Nou. Messi løp inn i ryggen på Sevilla-forsvarer Franco Vázquez og gikk i bakken uten å få tatt seg skikkelig for. Det gikk utover argentinerens høyrearm.

TV-bildene tyder på at albuen fikk seg en skikkelig trøkk. Messi fikk armen bandasjert i et forsøk på å gjøre ham spilleklar igjen, men Barcelonas medisinske apparat anbefalte at han ikke entret banen igjen, skriver AS.

Ifølge den spanske storavisen ble Messi fraktet til sykehus i ambulanse. 31-åringen ble erstattet av Ousmane Dembélé etter 26 minutter.

Skaden skjedde på stillingen 2-0 til Barcelona. Philippe Coutinho ga katalanerne ledelsen mot Sevilla etter tre minutter, mens Messi doblet den ti minutter senere. Kort tid etter lå han på gresset og vred seg i smerter

I spanske medier blir det allerede spekulert heftig i omfanget av Messis skade. Onsdag skal Barcelona møte italienske Inter i mesterligaen, og kommende helg kommer erkerival og formsvake Real Madrid på besøk til sesongens første El Clásico.

Med seier mot Sevilla lørdag tar Barcelona over tabelltoppen i La Liga. Den regjerende mesteren sto med fire strake seriekamper uten seier før toppoppgjøret.

(©NTB)

