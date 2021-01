Mesterlaget Spania neste for Sagosen: Norge må senke storfavoritten

Spania står mellom Sander Sagosen og hans drøm om å sikre seg fire internasjonale titler på et halvår. Trønderen har scoret nest flest mål i VM så langt.

Sagosen flyttet til Kiel og Tyskland sist sommer. I romjula fikk han endelig vinne Champions League. I mesterligaen kommer en ny sjanse på forsommeren.

Sagosen snakker ofte om gull. Det gjør han fortsatt. – Vi kan slå alle lagene som er igjen i kvartfinalen, men vi kan også tape for dem, sier han.

Spania er Norges levende mareritt. 18 ganger på rad har spanjolene slått de norske håndballgutta siden 26. november 1997. På tidspunktet for den hittil siste norske seieren, var Sagosen litt over to år gammel.

Etter at hovedrunden i VM er ferdigspilt, ligger Sagosen på andreplass på scoringstoppen bak Qatars Frankis Marzo (53 mål). Sagosen har 50 etter seks kamper.

Neste nordmann er Harald Reinkind med 22. Skal Sagosen ende opp som mestscorende i mesterskapet, må Norge videre fra kvartfinalen.

I så fall er han garantert to kamper til i VM.

Rutine

Spania vant EM både i 2018 og 2020. De har et lag med mange godt voksne spillere. Den eldste, og kanskje beste, er 39-åringen Raúl Entrerríos.

Spania rullerer mye på spillerne under kampene. Det er ofte gunstig utover i turneringene.

– Jeg håper vi drar fordel av det senere i mesterskapet, sier Spanias trener Jordi Ribera til avisen Marca om tanken bak stadige bytter og hviletid.

Klare?

Sagosens store høydepunkt i år, kan komme i Japan i juli og august.

Norge har havnet i den klart enkleste OL-kval-gruppen mot Brasil, Chile og Sør-Korea. Det betyr at OL-plassen så godt som er klar. Skulle kvalifiseringen bli innstilt, ligger Norge best an til å få en friplass til Tokyo-lekene.

Med Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød (begge ikke med i VM) tilbake, er det norske laget på en toppdag kapabelt til å senke alle motstandere i OL.

Skal Norge slå Spania i VM, må Sagosen trolig spille en superkamp.

Dette er kvartfinalene, alle onsdag:

Danmark – Egypt 17.30

Norge – Spania 20.30

Frankrike – Ungarn 20.30

Sverige – Qatar 20.30

Går Norge til semifinale, venter enten Danmark eller Egypt.

