Mesterligadrøm og begravelse samme dag for Midtjylland-profil

Midtjyllands Frank Onyeka når et stort mål når han spiller mot Liverpool på Anfield. Det skjer bare noen timer etter at faren hans ble gravlagt i Nigeria.

Jerry Onyeka døde uventet for en måned siden. Viruspandemien gjør at sønnen ikke har kunnet reise til hjemlandet etter at pappaen gikk bort.

Begravelsen falt på samme dato som Liverpool-kampen, og Midtjylland-spilleren så for seg å få tilsendt noen videoklipp fra begravelsen tirsdag.

– Pappa støttet alltid min drøm om å spille fotball. Han ville vært veldig stolt av meg, sa Frank Onyeka til avisen Ekstra Bladet før avreise til England.

– Det har vært hardt å være så langt unna familien, men det har hjulpet at vi har kunnet snakke i telefonen.

Onyeka spiller sannsynligvis fra start på midtbanen.

– Min drøm er å spille for Liverpool i Premier League, sier han.

For to uker siden debuterte Onyeka for Nigerias A-landslag.

Midtjylland startet Champions League med 0-4-tap hjemme mot Atlanta.

