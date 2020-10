Mesterligaen i ishockey (CHL) er avlyst denne sesongen på grunn av den vedvarende pandemien, opplyser arrangøren tirsdag. Stavanger skulle vært norsk deltaker.

32 lag fra 12 nasjoner skulle være med i turneringen, med start i november. På en videokonferanse tirsdag besluttet turneringsledelsen å sette en strek over hele sesongen.

– CHL-styret kom til den vanskelige konklusjonen at det ikke er praktisk eller økonomisk håndterlig å gjennomføre sesongen 2020-21, verken for turneringen eller for de deltakende klubbene, sier CHL-president Peter Zahner i en uttalelse.

CHL skriver at man ser seg tvunget til å avlyse fordi smittesituasjonen i Europa ikke er bedret. Det pekes også på reiserestriksjonene som gjelder mellom europeiske land.

Ingen garanti

– Deltakernes helse og sikkerhet er første prioritet, og med den nåværende epidemiologiske situasjon vil vi dessverre ikke kunne garantere at alle vender friske hjem. Vi kan heller ikke garantere at de vil slippe innreisekarantene, uansett hvor sofistikerte våre smitteverntiltak måtte være, sier Zahner.

Han takker alle involverte for hardt arbeid i forsøket på å finne en måte å gjennomføre turneringen.

Tidligere er det innledende gruppespillet erstattet med en turnering bestående bare av utslagsrunder. Stavanger skulle møte svenske Rögle i 16-delsfinalen, som var utsatt fra oktober til november. Nå er det klart at det ikke blir noe av.

Vil komme sterkt tilbake

– Pandemien er utenfor vår kontroll, og det er noe vi dessverre bare må akseptere, sier Zahner.

Han legger til at styret nå vil jobbe for at CHL skal komme seg gjennom dette tilbakeslaget.

– Vi har tro på at covid-19-situasjonen vil normaliseres i løpet av de neste månedene, og at CHL kommer tilbake i 2021-22 bedre enn noen gang, sier Zahner.

(©NTB)