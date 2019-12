Mesterligaeventyret over for Haaland og Salzburg med tap for Liverpool

Erling Braut Haaland (19) og hans Salzburg rystet til tider regjerende mester Liverpool, men tapte 0-2 og er dermed ute av mesterligaen.

Østerrikerne trengte seier for å ta seg videre til utslagsrundene, men til tross for et godt forsøk måtte Haaland og hans lagkamerater takke for seg i den gjeveste turneringen i Europa tirsdag. Liverpool tok seg videre med 2-0-seier.

Etter 57 minutter satte Naby Keita inn 1-0 etter målgivende pasning fra Sadio Mané. Begge Liverpool-stjernene har bakgrunn fra den østerrikske klubben. Bare minuttet etter sto det 2-0. Mohamed Salah rundet keeper og pirket på imponerende vis inn ballen fra spiss vinkel.

Dermed er Liverpool videre til utslagsrundene som gruppevinner, mens Salzburg blir nummer tre og skal spille europaliga etter nyttår. Engelskmennene ville vært ute med tap tirsdag, for Napoli vant enkelt hjemme mot Sander Berge og Genk. Italienerne er videre som gruppetoer.

Haaland hadde to bra muligheter på stillingen 0-0. Det første skuddet ble reddet av Liverpool-keeper Alisson, det andre gikk utenfor. Nordmannen blir dermed stående med pene åtte mål på seks kamper i denne sesongens mesterliga. Tirsdag ble han byttet ut kvarteret før slutt.

Hans Salzburg skapte problemer for Liverpool, spesielt før pause, men ble til slutt et par nummer for små.

Sjansesløseri

Hjemmelaget gikk rett i strupen på Liverpool fra avspark. 12 sekunder var spilt da Haaland ble spilt fri i god posisjon, men nordmannen ble løpt opp av Virgil van Dijk, av mange sett på som verdens beste forsvarsspiller.

I en fartsfylt første omgang var det kjempesjanser på løpende bånd: Salah bommet alene med keeper for Liverpool etter fem minutter, før vertene fikk en dobbeltsjanse reddet av Alisson. Også Mané var nære for gjestene mot sin tidligere arbeidsgiver, men skuddet strøk utenfor stolpen.

Litt etter halvspilt første omgang fikk Haaland sin første gylne mulighet. Han kom seg fri på skrått hold, men avslutningen gikk rett på Liverpool-keeperen.

Salzburg var energiske, men slapp med skrekken flere ganger utover i omgangen. Salah ble spilt helt fri, men avsluttet svakt utenfor like før halvtimen var spilt. Og helt på tampen var Keita alene igjennom. Hans avslutning gikk rett på hjemmelagets keeper.

To raske scoringer

Den andre omgangen startet som den første, med sjanser i begge ender. Salah hadde to sjanser til å sette det viktige ledermålet for Liverpool, men like etter fikk Haaland nok en god mulighet. Denne gangen skjøt nordmannen i nettveggen.

Så smalt det fra engelskmennene. Mané fant Keita, som headet inn 1-0 etter en snau time. Så satte Salah inn 2-0 minuttet senere etter at Salzburgs keeper var på bærtur. Riktignok var det svært godt gjort av egypteren å sette inn ballen fra nesten død vinkel.

Det kan også nevnes at hjemmelagets keeper Cican Stankovic ikke var med på notene på ledermålet like før.

Hjemmelaget forsøkte å slå tilbake, men gjestene var langt nærmere å øke ledelsen enn vertene var å skape spenning.

