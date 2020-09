Mesterligakaos for Mørk & co. – mer karantenetrøbbel i vente

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad ser ikke bort fra at det må tas uvanlige grep for å komme i mål med mesterligaen i håndball. Nå råder noe som ligner kampkaos.

Vipers tok en kruttsterk 33-29-seier mot tyske Bietigheim på bortebane sist helg. Samtidig var de tre øvrige kampene i gruppen utsatt som følge av koronasmitte i flere lag.

I tillegg har den norske toppklubben allerede fått utsatt én av sine tidligere kamper, mot FTC Hungaria, som følge av at to spillere tilhørende den ungarske klubben avga positive virustester etter ankomst til Norge.

Dermed er man allerede kraftig på etterskudd med hensyn til gjennomføringen av mesterligaen.

– Per nå ser det vanskelig ut å få gjennomført turneringen som oppsatt. Man går allerede utenfor planen. Det er lag som får en del kamper å ta igjen både i hjemlig liga og mesterliga. Det blir umulig å ta igjen med mindre man spiller med et annet skjema, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad til NTB.

Samles på ett sted?

Han har gjort seg noen tanker om hvordan det som begynner å bli en prekær situasjonen kan løses. Gjekstad mener en mulighet er å samle flere lag på ett sted og gjennomføre et knippe kamper på rappen – for eksempel i løpet av en intensiv uke.

– I vår pulje er det lag som henger igjen med to kamper, og vi med én. Det er ikke så mange termindatoer igjen å spille på. Jeg tror man må finne en løsning ganske kjapt, sier Gjekstad.

Han avviser ikke hundre prosent at det kan finnes reservedatoer for kampene som så langt er koronautsatt. Samtidig er det nye karanteneproblemer under oppseiling for blant andre Vipers.

Senere denne måneden skal Nora Mørk & co. møte russiske Rostov Don på bortebane. Som følge av at Russland ligger utenfor Schengen-området, vil reisen til den kampen utløse ti dagers karantene ved hjemkomst til Norge.

– Det blir ganske umulig, sier Gjekstad, vel vitende om at klubben har andre kamper i samme periode som i så fall må utsettes.

Ekstra planlegging

Neste mesterligaoppgave for Vipers er hjemmemøtet med Bucuresti om halvannen uke. Ifølge Gjekstad har Vipers fått bekreftet at den kampen kan spilles som normalt, og at spillerne fra Romania underlegges et karanteneopplegg i tråd med arbeidsreiseunntaket i koronaforskriften.

Hva som skjer videre er mer usikkert. Hensynet til hvilke land som er rødfarget skaper også ekstra hodebry i planleggingen av reisene til kampene i mesterligaen.

– Det handler om å prøve å komme seg gjennom så få rødfargede land som mulig på vei til kamp, sier Gjekstad.

Han synes samtidig klubben har håndtert utfordringene rundt den ekstraordinære situasjonen godt så langt.

