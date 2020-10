Mesut Özil har ikke spilt siden mars - får lojalitetsbonus på 100 millioner kroner

Özil får ikke spille fotball, men han skal angivelig tjene godt med penger likevel.

Forholdet mellom Arsenal og Mesut Özil har vært betent lenge, og det spørs om ikke Arsenal-fansen rister på hodet over lojalitetsbonusen Özil skal ha motatt i september.

Det siste året har tyskeren fått store overskrifter flere ganger, men de fleste gangene i negativt fortegn. Da Mikel Arteta ble ansatt som Arsenals nye manager i slutten av desember 2019 ga han Özil tillitt fra start i ti kamper på rad, før fotballen ble stoppet opp på grunn av korona.

Da Premier League startet opp igjen i juli fikk ikke 31-åringen ett eneste minutt med spilletid for Arsenal. Og det har han heller ikke fått etter den nåværende sesongen startet opp i september.

Ville ikke ned i lønn



I et intervju med The Athletic i august mente Özil at grunnen til at han ikke har fått spille er på grunn av at han nektet å gå ned i lønn da korona-krisen traff fotballen. Dette har Arteta nektet for, og spanjolen har alltid insistert på at han tur ut laget basert på form.

FÅR IKKE SPILLE: Forholdet mellom Arsenal-manager Mikel Arteta og Mesut Özil virker å ikke være det beste. Foto: John Walton (Pa Photos)

- Det er veldig vanskelig for Mesut å ikke bli tatt ut, i likhet med andre spillere som ikke blir med i troppen. Hver uke prøver vi å velge ut de riktige spillerne, sa Arteta forrige måned da han fikk spørsmål om hvorfor Özil ikke får spille.

Özil rapporteres å være best betalt i hele Arsenal-laget, og derfor var klubben interessert i å kvitte seg med han i overgangsvinduet som stengte forrige mandag, siden han ikke blir brukt i hele tatt. Men tyskeren har flere ganger uttalt at han vil bli værende i klubben og er tilgjengelig for å spille til kontrakten hans går ut sommeren 2021.

Lojalitetsbonus



Men Arsenal klarte ikke å kvitte seg med 31-åringen, og ifølge The Athletic har Arsenal måttet betale Özil en lojalitetsbonus på 8 millioner pund, nesten 100 millioner kroner, i slutten av september.

Lojalitetsbonusen stammer fra da Özil forlenget kontrakten sin med Arsenal i 2018, skriver The Athletic. I januar 2018, da Özil skrev under på en kontraktsforlengelse på 3,5 år, ville Arsenal at tyskeren skulle bli værende ut kontraktstiden, og derfor var denne lojalitetsbonusen en del av avtalen.

Men forholdene har endret seg siden den gang, og Özil har nå blitt en stor utgiftspost for Arsenal. På den positive siden sparer de ihvertfall ganske mye penger på bonuser tilknyttet kamper, siden han ikke får spilletid, skriver nettsiden.

Forrige uke ble Özil utelatt fra Arsenal sin Europa League-tropp, noe som betyr at han ikke kan spille for Arsenal i gruppespillet i den europeiske turneringen. Nå ligger spenningsmonetet i om tyskeren blir en del av Arsenal sin Premier League-tropp, som skal offentliggjøres 20. oktober etter overgangsvinduet innad i England er stengt.

I medienes søkelys



31-åringen havnet i medienes søkelys flere ganger forrige uke. Da Arsenal forrige mandag kvittet seg med sin mangeårige maskot, tilbød tyskeren å betale lønna hans, slik at maskoten kan fortsette være tilstede på Arsenal sine hjemmekamper.

Dette fikk Özil delte reaksjoner på i sosiale medier. Noen mente at det var snilt gjort av han, mens andre mente at det bare var et PR-stunt fra tyskeren sin side.

Mandag ettermiddag ble Mesut Özil koblet til den saudiarabiske klubben Al-Nassri. Ifølge Sky Sports skal klubben ha lagt inn et bud på rundt fem millioner pund. Daily Mail skriver at Özil ikke har lyst til å reise til klubben i Saudi Arabia.

Özil ble hentet til Arsenal fra Real Madrid sommeren 2013 for rundt 50 millioner euro. Tyskeren har spilt totalt 254 kamper for The Gunners og scoret 44 mål. I Arsenal har han vært med å vinne FA-cupen tre ganger. Midtbanespilleren ble også verdensmester med Tyskland i 2014.