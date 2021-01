Mesut Özils opphold i Arsenal får Martin Keown til å rase: - Det gjør meg vondt

Arsenal-stjernen blir beskyldt for å holde egne supportere for narr.

Denne sesongen har det virket stadig mer klart for hver dag som går at Mesut Özil ikke har en fremtid i Arsenal, etter snart syv sesonger på Emirates.

I oktober ble det klart at Özil ikke engang var med i Arsenals Premier League-tropp for resten av sesongen. Han ble også utelatt fra London-lagets tropp til europaligaen.

- Ingen legende

En overgang til Fenerbache virker å ligge i kulissene, og den siste tiden har midtbanestjernen lagt ut flere innlegg på Twitter som antyder at det er overgangen han selv ønsker seg.

Få spillere vet hva det betyr å dra på seg den famøse Arsenal-trøya enn Martin Keown, som styrte backlinja til The Gunners mellom 1993 og 2004.

Han kommer nå med flengende kritikk av det superstjernen har vist i sin periode i Arsenal.

- Det gjør meg vondt at en spiller med hans evner ikke engang kommer seg på banen, det er en synd og skam. I mitt syn, så forlater han ikke klubben som en legende. Han har ikke den energien og viljen til de legendene jeg har sett i denne klubben, sa en tydelig frustrert Keown til TalkSport.

Og la til:

- Hvis han hadde hatt viljen til Kieran Tierney, sammenslått med sitt eget talent, så kunne han faktisk blitt den beste spilleren som noen gang har spilt for Arsenal. Men han har blitt så kalkulert i den måten han undergraver klubben på Twitter, og jeg mener at det nå er på tide (for Özil) å dra.

Tidligere har Özil fått krass kritikk for sin manglende vilje til å godta lønnskutt i kjølvannet av koronasituasjonen - som traff Arsenal knallhardt. Özil er lagets best betalte spiller, og hever en ukelønn i regionen av 350.000 pund. Det gjør ham til en av Premier Leagues best betalte spillere.

- Lurer han oss?

Han har selv senere forklart i et intervju med The Athletic at han mener lønnskuttene ble hasteinnført uten noen god forklaring.

- For to og et halvt år siden slo Atletico Madrid Arsenal ut av Europaligaen, og jeg fulgte nøye med. Jeg følte da at Özil lurte sine egne supportere. Han ga absolutt ikke alt på banen, og jeg anklagde han for å vise krokodilletårer. Det føltes ut som noe var veldig galt. Og ingenting har endret seg siden da.

Keown langt på vei anklager den tyske midtbaneeleganten for å lyve på seg skader og plager for å ikke spille kamper for Arsenal - og nevner en rekke sykdomsopphold og ryggplager han ikke helt fester lit til.

- Er det et problem med spilleren? Lurer han oss? Til slutt kommer han vel til å skrive en bok og der får vi høre hele historien. Men faktum er; Hvis du har det talentet og ikke blir valgt av manageren, så kan du ikke ha gitt hundre prosent heller.

Özil har ikke spilt for Arsenal siden 7. mars. Den dagen var han på banen i 89 minutter mot West Ham. Arsenal-manager Mikel Arteta sa nylig at det vil komme en løsning i løpet av de neste dagene. Men han vil ikke la playmakeren gå om en avtale ikke føles rett for klubben.

- Jeg vet ikke hva som vil skje. Nå er han fri til å forhandle med andre klubber. Vi skal diskuterte internt hva som er best for ham i nærmeste framtid, sa Arteta.

