Meulensteen hyller Solskjær: - United er ikke så langt unna å kjempe om tittelen

Den tidligere assistenttreneren i Manchester United mener Solskjær har brakt klubbens identitet tilbake.

René Meulensteen tilbrakte seks år som førstelagstrener under Sir Alex Fergusons periode i Manchester United.

Nå roser den nåværende Australia-treneren Solskjærs jobb etter at kristiansunderen kom inn som midlertidig manager da José Mourinho ble sparket i desember.

Solskjær står fortsatt uten tap etter at han tok over klubben, og Meulensteen mener ting ser svært lyst ut for øyeblikket.

- United er ikke så alt for langt unna å kjempe om ligatittelen. De trenger kanskje bare å hente én eller to toppspillere, sier han ifølge Mirror.

Seks år United

Den nederlandske treneren var en del av seiersmaskineriet som ble skapt av Ferguson, og etter en svært svak periode med Mourinho som manager denne sesongen har laget virkelig fått opp dampen med Solskjær bak roret.

Seks seire og én uavgjortkamp er fasiten på 45-åringens sju første Premier League-kamper, og Meulensteen mener den utleide Molde-treneren har gjort at klubben nå har funnet tilbake til sin identitet.

- Det viktigste er at det som ble tatt fra Manchester United da Sir Alex Ferguson forlot klubben nå er tilbake. Identiteten United sto for forsvant gradvis, og det er derfor det er et mesterverk å hente inn Ole, sier han.

IMPONERER: Ole Gunnar Solskjær har fått sving på Manchester United.

Tirsdag måtte nordmannen nøye seg med 2-2 mot Burnley hjemme på Old Trafford, men det ene poenget kom etter at laget hentet opp 0-2 i sluttminuttene. Nå oppfordrer Meulensteen United-styret til å ansette en permanent manager som kjenner klubben.

- Styret må forstå hva de må beskytte. Det koker ned til å være sikre på at de gjør rett ansettelse, hvem enn det måtte være, og ha en stabilitet i støtteapparatet som gjør at de kan gjenskape identiteten.

Tror at jobben går til en annen

Mauricio Pochettino skal være mannen United ønsker som en langtidserstatter for Mourinho, men Solskjær styrker sine egne aksjer for hver kamp uten tap.

Meulensteen er imponert over hvordan Solskjær har håndtert spillergruppen.

- Jeg mener Ole har fått spillerne til å forstå hva det vil si å spille for en klubb på størrelse med Manchester United. I tillegg har han gjenintrodusert spillergleden.

Mange har introdusert muligheten for at Solskjær får jobben permanent om han fører laget til en plass blant topp fire, men Meulensteen forventer at jobben fra neste sesong går til en annen.

- Da Ole ble spurt om å steppe inn, var han veldig klar over at det var som midlertidig manager, og jeg tror det fortsatt er saken. Jeg har jobbet med ham over lang tid, og Ole er ikke typen som forventer noe, sier den tidligere Ferguson-assistenten før han påpeker.

- Istedet vil han konsentrere seg om å gjøre jobben sin, og akkurat nå gjør han en fantastisk jobb.