Mexicansk fotball dropper opprykk og nedrykk i fem år etter pandemien

Konsekvensene av viruspandemien ventes å bli så store i mexicansk toppfotball at ligaen fredag besluttet å suspendere alle opp- og nedrykk i fem hele sesonger.

Det betyr at ingen klubber kan rykke ned fra landets toppserie, og heller ingen kan komme seg opp på øverste nivå, i årene som kommer. Grepet gjelder for de to øverste divisjonene i landet.

Kampaktiviteten i mexicansk fotball har vært satt på vent siden 15. mars som følge av viruskrisen. Fredag opplyste i tillegg ligapresident Enrique Bonille, som selv har vært smittet av koronaviruset, at 2020-sesongen for klubbene på andre nivå allerede er avlyst.

Fortsatt håper man imidlertid å få gjennomført toppserien. Samtidig antas de økonomiske etterdønningene av pandemien å bli så store at flere klubber kan komme til å gå konkurs.

Det er første gang siden 1951-52-sesongen at ingen klubber i toppen av mexicansk fotball vil rykke opp eller ned etter en sesong.

