Michael Carrick har en klar oppfordring til Manchester Uniteds talenter

Solskjærs assistenttrener ber Marcus Rashford, Mason Greenwood og Scott McTominay om å følge eksemplene satt av tidligere spillere.

Carrick var selv et stort talent i starten av sin karriere, og endte opp med å spille 12 sesonger for Manchester United. I storklubben vant han Champions League en gang, og hele fem Premier League-titler.

Les også: Joshua King i stort intervju: Åpner opp om Solskjær, Haaland og landslaget (+)

38-åringen nyter derfor stor respekt i Manchester United, og nå er han Ole Gunnar Solskjærs nærmeste samarbeidspartner i klubben. I tospann med nordmannen har de bevisst valgt å satse på unge spillere denne sesongen, og nå kommer Carrick med en klar beskjed til unggutter som Marcus Rashford, Mason Greenwood, Scott McTominay og Daniel James.

- Du lærer av erfaring og du lærer av å vinne, men alle må starte et sted. Jeg var akkurat som dem da jeg var yngre, og det samme var Ryan Giggs og Paul Scholes også, sier Carrick til Daily Mirror.

- Cristiano er det beste eksempelet

Solskjærs assistent har latt seg imponere av stegene klubbens unggutter har tatt, men hevder at de må fortsette å jobbe knallhardt for å bli bedre.

Les også - Manchester United står klar til å legge inn bud på Erling Braut Haaland

- Noen ganger ser du på klubben og alle de store spillerne her fra fortiden, men flere av disse var ikke et ferdig produkt da de kom til Manchester United. De måtte lære, gjøre feil og utvikle seg. Cristiano (Ronaldo) er det beste eksemplet på dette. Han kom og brukte ett til to år før det eksploderte, forteller Carrick videre til avisen.

Viktig uke

«De røde djevlene» ligger på en skuffende 11. plass etter 13 spilte kamper, og bør håpe at ungguttene virkelig er på hugget de neste dagene.

Søndag ettermiddag møter klubben Aston Villa hjemme, så venter Tottenham og José Mourinho på onsdag før uka avsluttes med derby-oppgjøret mot Manchester City. Derfor ble det bestemt at Michael Carrick skulle bli igjen i Manchester og trene de etablerte spillerne, mens Solskjær reiste med et svært ungt lag til Astana i Europa League, en kamp de for øvrig tapte 2-1.