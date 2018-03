Michael Carrick legger opp

Bekrefter at denne sesongen blir hans siste som fotballspiller.

Michael Carrick (36) legger opp som fotballspiller etter denne sesongen. Det bekreftet Manchester Uniteds midtbanemann på pressekonfereansen før oppgjøret mot Sevilla i Champions League tirsdag.

Uniteds nummer 16 har de siste årene slitt med skader, og i 2017 kom det også frem at han hadde slitt med hjerteproblemer. Den gangen skal det ha handlet om uregelmessig hjerterytme.

- Det kommer et tidspunkt når kroppen din forteller deg at det er over, uansett hvor mye du selv har lyst til å fortsette. Det er noe jeg må akseptere, sa Carrick ifølge Manchester Uniteds offisielle Twitter-konto.

Q: Jose said it's going to be your last season as a player?@Carras16: "Yes. There comes a time when, as much as you like or don't like it, your body tells you it's time to stop playing. It's something you have to accept." #MUFC — Manchester United (@ManUtd) March 12, 2018

Carrick tok over som klubbkaptein etter at Wayne Rooney ble solgt til Everton før denne sesongen.

Det er ventet at Carrick går inn i støtteapparatet til José Mourinho etter denne sesongen. Det er uvisst hvilken rolle Carrick får.

On joining #MUFC's coaching staff, the captain says: "It's kind of been sorted out. We're still talking about it to be honest so there's nothing confirmed yet. But it's looking likely, yes." — Manchester United (@ManUtd) March 12, 2018

- Det er noe som blir ordnet. Vi snakker om det, og skal jeg være ærlig så er det ingenting som har blitt bekreftet ennå. Men det ser ut til at det skjer, sier Carrick, som sier han er fornøyd med tiden som fotballspiller.

"I've tried all sorts of different things to bring the best out of me over the years and I can say that I've given my best, so I can look back with no regrets," says the #MUFC captain. — Manchester United (@ManUtd) March 12, 2018

- Jeg har forsøkt alle mulig ting for å få det beste ut av meg i alle år og jeg kan si at jeg gav mitt beste, så jeg ser tilbake uten å angre på noe, sier Carrick.

Mannen fra Tyneside ble hentet til Manchester United fra Tottenham av legendariske Sir Alex Ferguson før 2006/2007-sesongen som erstatter for midtbaneterrieren Roy Keane, og har siden blitt en av klubbens mest respekterte spillere.

Michael Carrick - appreciated by the greatest players and managers in football. #mufc pic.twitter.com/LEY3GTurc4 — United Xtra (@utdxtra) March 12, 2018

Han står med fem Premier League-trofeer, tre ligacuptitler, én tittel i FA-cupen og var også med da Manchester United slo Chelsea i Champions League-finalen i 2008. Carrick ble også tatt ut på årets lag i Premier League i 2012/2013-sesongen.

Han står totalt med 34 kamper for det engelske landslaget, og var del av VM-troppene til England både i 2006 og 2010.

