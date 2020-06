Michael Jordan gir 100 millioner dollar til arbeid mot rasisme

Michael Jordan og Jordan Brand gir 100 millioner dollar, omtrent 930 millioner kroner, til organisasjoner som jobber for likestilling og sosial rettferdighet.

I en uttalelse fredag opplyses det om at pengene blir utbetalt i løpet av ti år med mål om å sikre «rasemessig likestilling, sosial rettferdighet og større tilgang til utdanning».

«Black lives matter», påpekes det i uttalelsen.

- Dette er ikke en kontroversiell kunngjøring. Inntil den inngrodde rasismen som gjør at våre institusjoner feiler, forsvinner, kommer vi til å beskytte og forbedre livene til svarte folk, står det videre.

Den 57 år gamle basketballegenden Michael Jordan er blant dem som krever endringer etter at afroamerikaneren George Floyd døde etter en pågripelse i Minneapolis.

Jordan kom også mandag med en uttalelse i forbindelse med drapet på Floyd. Der sier Jordan at haner «dypt lei seg og sint» over det som skjedde, og at han står sammen med dem som står opp mot den inngrodde rasismen og volden mot svarte mennesker i USA. «Vi har fått nok», sier han.

Jordan spilte for Chicago Bulls og eier i dag laget Charlotte Hornets. Merkevaren Jordan Brand er et datterselskap til sportsgiganten Nike, som tidligere fredag bevilget 40 millioner doller over fire år til støtte det afroamerikanske samfunnet.

Floyd døde under en brutal pågripelse i Minneapolis i delstaten Minnesota 25. mai. Politimannen som presset kneet mot nakken hans i flere minutter, er siktet for drap, og tre andre er siktet for medvirkning.



