Michael Oliver innrømmer feil i dramatisk Van Dijk-situasjon: - Vi burde sett det hele bildet

Det er ikke ofte dommere lar seg intervjue i England, men nå har en av de mest kjente Premier League-dommerne gjort nettopp det.

Dommerstanden i England har vært under krass kritikk ved flere anledninger denne sesongen, og til tross for inntoget av VAR-systemet er det fortsatt ikke uvanlig at dommeravgjørelser er hovedtemaet etter Premier League-kamper.

Få dommere har kjent det tettere på kroppen enn Michael Oliver, som var i hardt vær etter en kontroversiell situasjon som involverte Liverpools Virgil van Dijk og Everton-målvakt, Jordan Pickford, tidligere denne sesongen.

Mener VAR ville blitt savnet

Nå åpner Premier League-dommeren opp om hvordan dommerne selv opplever VAR-systemet, og om livet som dommer i England generelt.

- Jeg vet at VAR har blitt en besettelse for mange, men jeg er for det. Det er mye snakk om at spillet endres, men hvis det plutselig ble fjernet i morgen ville alle sagt "det ville vært straffe med VAR". Supporterne ville ønsket det tilbake, sier Oliver i et eksklusivt intervju med Daily Mail.

- Selv med VAR, så er det min beslutning som gjelder. Det er jeg som bestemmer på banen. Og hvis jeg tar riktig avgjørelse, så er det ingen grunn til å bruke VAR. Nå som jeg også kan bruke skjermen på sidelinjen, så får man enda en mulighet.

Oliver forteller videre om følelsen man har i kroppen når man kjører hjem fra en kamp, vel vitende om at man vil bli slaktet på de respektive ekspertinnslagene etter en feil avgjørelse.

- Nå har vi teknologi som kan rette opp i det. Vi har debatten om "clear and obvious", men jeg sliter med å se at vi vil komme til et punkt hvor alle er fornøyde. Det vil alltid være subjektivt - det er noens mening. Selv når vi analyserer situasjoner så kommer vi ikke alltid til enighet innad i dommerteamet.

Videre peker Oliver på det faktum at det ikke lenger forekommer like mye holding i feltet, fordi spillerne nå er klar over at sjansen er betraktelig større for å bli tatt. Han mener også at det kun kan være positivt at lag ikke lenger kan avgjøre kamper i siste minutt - mål man siden ser burde vært avblåst for offside.

- Det har bidratt til at vi får mindre hets av spillerne og. De klager ikke lenger på en avblåsning som skjedde for 20 minutter siden. De aksepterer situasjonen bedre.

Slik forklarer han Van Dijk-situasjonen

Oliver og resten av dommerteamet den dagen har gjennomgått bildene mange ganger etter kampen.

Han forteller i intervjuet at de ble distrahert av den marginale offsiden, noe som gjorde at Pickford slapp rødt kort. Oliver sier Everton-keeperen skulle hatt rødt, og selv om det ikke ville reddet van Dijk, ville det nok gitt litt mer rettferdighetsfølelse til Liverpool-fansen.

- Det var en storkamp. Begge lag angrep frem og tilbake. Linjedommeren hadde markert for offside, og det var et tungt flagg slik det er blitt nå. Så barker Pickford inn i Van Dijk. Tanken var umiddelbart at det ikke kunne være straffe hvis det var offside, så vi sjekket det først. Jeg tror jeg sa til VAR-bussen at jeg ville dømme straffe hvis det ikke var offside. Jeg har sett situasjonen så mange ganger. Jeg tror genuint ikke Pickford gjorde annet enn å gjøre seg stor, men han gjorde det på feil måte - noe skaden er et bevis på.

- Vi tenkte ikke nok på taklingen slik vi burde ha gjort. Vi kunne ha dømt offside og samtidig gitt Pickford rødt kort. Det som forbauser meg litt er at det ikke var noen på banen som mente det burde vært en utvisning. Ingen spillere ba om det. Vi så oss nok blinde på prosedyrene, heller enn å se det store bildet i den situasjonen. Vi burde ha dømt offside, slik vi gjorde, men med en annen reaksjon mot Pickford.

I intervjuet kommer det også frem at Oliver er Newcastle-supporter, men han avviser enhver form for favorisering blant dommerne i England. Som han selv sier, så går det så fort i spillet at det ville vært utenkelig for en dommer å tenke på noe slikt når de velger å blåse.

