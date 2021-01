Michael Owen forbauset over det Mané gjorde mot Newcastle: - Jeg er overrasket

Den tidligere superspissen tror Liverpool hadde fått fordel av om Mané gikk i bakken like før slutt mot Newcastle.

På stillingen 0-0 ti minutter før fulltid slo Trent Alexander-Arnold et hardt innlegg inn i feltet som Newcastle-målvakt Karl Darlow slo rett i beina på Sadio Mané. Liverpool-stjernen rakk imidlertid ikke å stokke om beina på returen.

Fabian Schär kom akkurat inn i grevens tid og avverget rett foran øynene på Mané.

Reprisene viste imidlertid at Darlow i et lite sekund la armene sine rundt høyrebenet til senegaleseren, som verken falt eller reagerte noe særlig på at det ikke ble blåst i hans favør.

- Jeg er forbauset

Liverpools tidligere stjernespiss, Michael Owen, reagerer på at Mané ikke gikk i bakken.

- Jeg er forbauset over at Mané ikke ropte og spurte dommeren om hvorfor det ikke er straffe, og jeg er overrasket over at han ikke gikk ned fordi det er ganske åpenbart at han blir holdt rundt med begge armene, sier Amazon Prime-ekspert Owen.

Han er usikker på om Mané uansett hadde fått en fot på ballen da Schär var raskt inne i situasjonen og klarerte, men han mener at Darlow hadde et litt for godt grep rundt Liverpools kantspiller.

- Én (arm) er åpenbart borti, og den andre tar rundt ham. Man kan diskutere om han kunne ha pirket den inn dersom han ikke hadde fått hendene rundt seg, sannsynligvis ikke.

- Men uansett hva så kan man ikke holde rundt noens ben, og han holdt åpenbart rundt høyre benet hans der, som hindrer ham i å sparke den.

- Burde applaudere ham også

Dersom en annen hadde vært i Manés situasjon, tror Owen at vedkommende fort hadde prøvd å gjøre mer ut av det. Han roser imidlertid senegaleseren for å holde seg på bena.

- Som spiss prøver de fleste spillerne å gjøre det mer åpenbart for dommeren, noe som gjør det overraskende for oss at han ikke gikk ned.

- Vi burde applaudere ham også. Vi ser så mange ganger denne sesongen at spillere går ned når det såvidt er kontakt eller ikke i det hele tatt, så jeg tenker at vi burde applaudere det.

Hva Klopp derimot tenker om situasjonen er mer uvisst, men Owen tror ikke at manageren nødvendigvis er veldig begeistret for spilleren sin.

- Men jeg er sikker på at Jürgen Klopp vil tenke i kveld at dersom han hadde falt så hadde de fått et straffespark der, selv om han ikke kan gå ut å si det.

