Michael Owen irriterer seg over ny Premier League-regel: - En vits

Mener bytteregel er problematisk.

Denne sesongen har det blitt gjort endringer i reglene for bytter i Premier League. Tidligere var det slik at spillere som skulle forlate banen - byttes ut - forlot gressteppe ved sidelinjen der innbytterbenkene er, men nå skal de gå ut raskeste vei.

I helgens kamp mellom Sheffield United og Liverpool, så vi for eksempel at Roberto Firmino måtte gå av banen på motsatt side av det som tidligere har vært vanlig da han gikk ut og James Milner kom inn. Han måtte så rusle rundt halve banen.

Reagerer på regel



Allerede i mai i år ble det annonsert at reglene rundt bytter skulle endres og fra og med 2019-2020-sesongen skal spillerne altså gå raskeste vei av banen - om det så betyr på motsatt side av der benken er. Dette har vi sett i praksis i noen runder nå.

IRRITERT: TV-ekspert Michael Owen. Foto: Ed Sykes (Reuters / NTB scanpix)

Tidligere Liverpool-spiss Michael Owen er imidlertid ikke fornøyd med den nye regelen og mener den går utover spillerne. Han påpeker at det å måtte gå forbi bortefansen på denne måten, åpner opp for mye hets fra tribunen.

- Den nye regelen som sier at spillere skal gå den raskeste veien av banen, må skrotes, sier Owen ifølge Liverpool Echo.

- Jeg er helt for å få fortgang i prosessen rundt bytter, men det å tvinge spillerne til å gå rund halve banen på denne måten, det åpner i større grad opp for både hets og at gjenstander blir kastet fra tribunen. Det er en vits, raser Owen.

FIRMINO UT I ANDRE ENDEN: Da James MIlner kom inn mot slutten. Foto: Phil Noble (Reuters / NTB scanpix)

Enn så lenge har det imidlertid ikke vært noen stygge hendelser i forbindelse med det Owen nå varsler bekymring om.

Flere endringer



Ved flere anledninger har vi sett at spillerne selv ikke helt har fått med seg den nye regelen. I det nummeret deres kommer opp på tavla, har flere startet å tusle i retning benken, som vanlig, for så å bli bedt om å snu og forlate banen et annet sted.

Poenget med den nye regelen er at det skal brukes mindre tid på bytter, en tidsbruk mange fotballfans har irritert seg over i lang tid.

Bytteregelen er bare én av flere nye endringer i Premier League denne sesongen.

Innføringen av VAR på balløya er kanskje den nyvinningen som har fått mest oppmerksomhet, men i tilllegg til dette er dte også gjort andre endringer:

*Mur på frispark

*Bytter

*Slutt påd ropp

*Ny strafferegel for keepere

*Ny regel for femmetere

*Aldri mer hands-mål

*Målfeiring etterfulgt av annullering

