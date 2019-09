Michael Owen og Alan Shearer i åpen krangel på Twitter

Michael Owens nye bok «Reeboot» ser ut til å rippe opp i gamle sår.

Den tidligere fotballspilleren Michael Owen er aktuell med bok i disse dager og den siste tiden har avisen The Mirror publisert bruddstykker fra selvbiografien.

Tirsdag er det Owens tid i Newcastle som er i fokus. Spissen ble hentet til Tyneside-klubben etter et opphold i Real Madrid, men tiden i Newcastle ble preget av skader.

Måljegeren hadde imidlertid en ukelønn på 120.000 pund mens han var i klubben, noe som på den tiden var en meget solid lønningspose etter Premier League-standard.

Angrer på Newcastle



Owens beskrivelser om tiden i Newcastle har imidlertid skapt reaksjoner. Tidligere lagkamerat Alan Shearer er blant dem som tordner mot Owen i sosiale medier.

I boken skriver Owen at han i utgangspunktet ikke ønsket å slutte seg til Newcastle i 2005, og at det var en tabbe å velge de sorte og hvite, foran moderklubben Liverpool som også skal ha vært på banen med et tilbud.

Det økonomiske tilbudet fra Newcastle var langt bedre, innrømmer 39-åringen.

Under tiden på St. James' Park var Owen som nevnt skadeplaget, og i boken skriver han videre at hans holdning til klubben og supporterne endret seg drastisk da han fikk se supporternes reaksjon på at han under en kamp måtte av banen på båre.

Newcastle-fansen skal ha ropt at Owen var bortkastede penger for klubben.

- Jeg må innrømme at det endret alt for meg. Etter dette orket jeg ikke å forsøke å gjøre meg populær blant fansen. I stedet tenkte jeg helt motsatt, på litt bittert vis, at jeg trenger da ikke å rettferdiggjøre noe som helst overfor den helvetes fansen.

Åpen krangel med Shearer



Alan Shearer og Michael Owen spilte sammen i Newcastle, og førstnevnte var også manager en kort periode da klubben rykket ned fra Premier League i 2009. Da var Owen inne i sin siste sesong som Newcastle-spiss.

LIVERPOOL-TALENT: Michael Owen hadde sine beste år som fotballspiller i Liverpool. Foto: Neal Simpson (Pa Photos / NTB scanpix)

Tirsdag la Shearer ut en video på nettsamfunnet Twitter. I det korte klippet, sier Owen følgende: «Alt jeg gjorde i seks, sju år, jeg hatet det. Jeg kunne ikke vente med å legge opp». Videoen er hentet fra programmet Match of the Day på BBC og klippet til slik at kun en liten del av et lengre intervju kommer med.

Sammen med videoen skriver Shearer også dette:

- Ja, Michael, det samme tenkte vi, mens du tjente 120k i uken, og sikter trolig til «kunne ikke vente med å legge opp».

Meldingen er åpenbart et stikk mot Owen. I boken avslører Owen også at de to tidligere var gode venner, men at en bitter krangel under Newcastle-tiden ødelagte vennskapet deres. Shearer skal angivelig ha gitt Owen skylden for at Newcastle rykket ned i 2009 og den tidligere goalgetteren skal ha sagt dette bak ryggen på Owen.

39-åringen responderte raskt på Shearers Twitter-melding tirsdag:

- Jeg er ikke så sikker på at du var så lojal mot Newcastle, som det du prøver å gi inntrykk av. Jeg husker godt at du var svært nær ved å signere for Liverpool etter at sir Bobby Robson hadde satt deg på benken. Du gjorde alt for å komme deg vekk.

Sir Bobby Robson ledet Newcastle mellom 1999 og 2004.

Lineker: - Pinlig!



En tredje spisslegende, Gary Lineker, har også involvert seg i diskusjonen og skrev «pinlig» som et svar til den meldingen Shearer kom med til Owen.

- Er du overrasket? Han har manipulert et lite klipp av et ærlig svar for å sende et billig stikk i min retning. De fleste jeg har snakket med er ikke overrasket over at han gjør det, svarer Owen igjen på Linekers melding.

Michael Owen slo igjennom med Liverpool på 1990-tallet som tenåring og ble en verdensstjerne etter å ha scoret mot Argentina under VM i 1998.

Han banket inn solide 158 mål på 297 kamper for de røde fra Merseyside mellom 1997 og 2004, før han dro videre til spansk fotball og Real Madrid.

Han returnerte til balløya i 2005 med Newcastle og har senere også spilt for Manchester United og Stoke, før han la støvlene på hylla i 2013.

Han scoret 40 ganger på 89 landskamper for England, i en karriere som til tross for mange store øyeblikk også var preget av skader og nedturer for spissen.

Shearer på sin side slo igjennom i Southampton, før han senere var Premier League med Blackburn i 1995. I 1996 signerte han for moderklubben Newcastle.

49-åringen er den mestscorende spilleren i Premier Leagues historie med 260 fulltreffere (283 ligamål totalt i karrieren mellom 1988 og 2006).