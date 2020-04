Iren var en folkekjær skikkelse både i England og Irland.

Den tidligere Liverpool-spilleren Michael Robinson (61) er død. Det bekreftes på hans egen Twitter-konto tirsdag ettermiddag.

- Det er med en vanvittig tristhet at vi informerer dere om Michaels dødsfall. Det setter oss igjen med en tomhet, men samtidig utallige minner fylt av den samme kjærligheten dere har vist ham, ytrer kontoen.

- Vi vil være evige takknemlig for at dere gjorde denne mannen så lykkelig. Han gikk aldri alene, Tusen takk, skriver de videre.

I desember 2018 bekreftet Robinson at han hadde en sjelden type hudkreft ved navn malignt melanom, og ifølge den spanske radiokanalen Cadena COPE tapte han til slutt kampen mot sykdommen.

Selv om han var med å vinne Champions League med Liverpool i 1984, ble han en folkekjær mann i Spania etter sin tid i klubben Osasuna. Han fikk også 24 landskamper for Irland.

Robinson ble nemlig igjen i Spania, og jobbet som kommentator for spansk TV og radio. Han ble også kjent for programmet «Informe Robinson», der han tok for seg ett stort tema i måneden.

Programmet vant en pris ved utdelingen Premios Ondas i 1989 for «beste aktuelle saker».

Den siste kampen han kommenterte ble oppgjøret mellom Liverpool og Atlético Madrid, på sin tidligere hjemmebane Anfield.

Samtlige av de spansk storklubbene har tatt til Twitter for å minnes den avdøde legenden:

Også Liverpool har vært ute og minnet sin tidligere helt:

Flere av spansk fotballs aller største profiler har også vist sin sorg. Blant dem er Barcelona-legenden Andrés Iniesta:

- Hvil i fred, Michael For noen morgener, ettermiddager og kvelder vi har hatt sammen. Vi kommer til å savne deg, skriver Iniesta.

Real Madrid-legenden Iker Casillas har også tatt i bruk Twitter for å minnes Robinson:

- Farvel, min venn. Det har vært fantastisk å dele så mange minner med deg. Du har satt store spor. En stor klem til familien, skriver Casillas.

Også Liverpool-legende Jamie Carragher har vært ute på Twitter:

- Hvil i fred, Michael Robinson, skriver Carragher.

Også England-legende Gary Lineker, som representerte klubber som Barcelona og Tottenham, har tatt til Twitter:

- Utrolig trist over å høre at Michael Robinson har gått bort. Ikke bare en fin mann, men også en stor suksess etter karrieren i Spania, med sitt eget TV-program i så mange år .. det er litt av en bragd. Hvil i fred, Michael.