Middels Ødegaard-karakter etter sesongåpningen

Real Madrid-trener Zinédine Zidane ber om litt tid for Martin Ødegaard etter 0-0 i sesongstarten. Nordmannen havnet i nedre sjikt på spillerbørsene.

Det endte målløst borte mot Ødegaards tidligere klubb Real Sociedad søndag. 21-åringen spilte fra start og ble byttet ut.

– Jeg er tilfreds med debuten hans. Han har ingen smerter i kneet, og det er viktig, sa Zidane på pressekonferansen etter kampen i San Sebastian.

– Litt etter litt vil vi bli bedre med Ødegaard. Vi å ha tålmodighet med alle, la han til.

På spillerbørsene i Spanias to største sportsaviser, Marca og AS, får Ødegaard karakteren 1 på en skala der 3 er best. Fem Real-spillere fikk 2 i Marca og resten 1.

Hos AS krediteres to av Ødegaards medspillere (keeper Thibaut Courtois og midtstoppet Rapael Varane) 3, fire stopper på karakteren 2 og fem mann gis en 1-er.

Statistikken fra kampen viser at Ødegaard hadde 46 pasninger totalt og at 36 av disse kom fram til en medspiller.

Real Madrid spiller ny bortekamp mot Real Betis lørdag. Onsdag 30. september kommer høstens første hjemmekamp mot Valladolid. Den spilles på treningsanlegget Valdebebas.

Bernabeu-stadion er under oppgradering.

(©NTB)