Midlertidige bytter ved mistanke om hjernerystelse kan bli obligatorisk i fotball-EM

I neste års fotball-EM kan det bli obligatorisk å sette inn en midlertidig innbytter om det er mistanke om at en spiller har pådratt seg hjernerystelse.

Det melder Sky Sports , som skriver at International FA Board (IFAB), som forvalter fotballens regelverk, vurderer å innføre en variant av systemet som brukes i rugby union og ta det i bruk for første gang i EM-sluttspillet for menn.

I rugby tas spillere ut av kampen om det er mistanke om hjernerystelse, og lagene får erstatte dem umiddelbart. Dersom den skadde spilleren etter en grundig sjekk for hjernerystelse viser seg å være klar for å fortsette, omgjøres byttet.

IFAB, som har nedsatt en ekspertgruppe som vurderte alle aspekter av forslaget, skal diskutere rapporten på et møte neste uke. Der kan det bli satt på dagsorden for årsmøtet i Belfast 29. februar neste år, og da kan det bli endelig vedtatt.

Vanligvis blir vedtatte regelendringer innført fra 1. juni samme år, og Sky Sports mener å vite at planen er å ta ordningen i bruk i EM-sluttspillet, forutsatt at den får tilslutning fra IFAB-medlemmene.

Den internasjonale spillerforeningen FIFPro skal være positiv til ideen, og det er også Det europeiske fotballforbundet UEFA , som i oktober stilte seg bak planene om midlertidige innbyttere ved hodeskader.

«UEFAs medisinske eksperter har kommet til at de tre minuttene som tillates for å vurdere om en spiller har hjernerystelse er utilstrekkelig. Legene kommer under for sterkt press med å stille en hurtig diagnose», skrev UEFA da.

– Spillernes helse er av største betydning, og jeg mener at dagens regler om hjernerystelse må oppdateres for å beskytte både spillerne og legene, sa UEFA-president Aleksander Ceferin.

(©NTB)