Midt under kampen fikk Liverpools unggutter en Jürgen Klopp i feriemodus til å kaste seg over telefonen

Mens Ole Gunnar Solskjær rynket på nesa, er Jürgen Klopp i fyr og flamme. Tyskerens begeistring bør ansees som en klar advarsel til konkurrentene om at Liverpool kan bli en stormakt i mange år framover.

Tirsdag kveld tok et rekordungt Liverpool seg videre i FA-cupen med en 1-0-seier over Shrewsbury hjemme på Anfield. Uten manager Jürgen Klopp på benken og med et lag bestående av spillere som ikke er en del av A-laget, ble det likevel avansement.

Liverpool-ungguttene leverte faktisk en meget solid og underholdene kamp, selv om oppgjørets eneste fulltreffer kom i form av et selvmål fra RoShaun Williams.

Dette skjedde foran et fullsatt Anfield og de lovende Liverpool-spillerne får sin del av overskrifter i den engelske pressen dagen etter bragden mot Shrewsbury-seniorene.

Fikk Solskjær til å fnyse



The Independent skrev tidligere denne uken at kvaliteten til flere av Merseyside-klubbens unge spillere er grunnen til at Klopp og sportsdirektør Michael Edwards ikke vil stresse med nye kjøp når det kommer til sommerens overgangsvindu.

Selv om Liverpool kunne trengt ytterligere bredde i flere posisjoner, er det stor tro på at denne bredden er å finne i egne rekker. Spesielt høyrebacken Neco Williams og den offensive midtbanespilleren Curtis Jones blir spådd en spennende framtid.

De to var også på banen da erkerival Everton ble slått i forrige runde av FA-cupen. Jones fikk da æren av å avgjøre kampen med et vakkert skudd fra drøye 16 meter.

Det var for øvrig etter den kampen at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær kom med et stikk i retning Liverpools unge lag. Han hintet om at de røde fra Beatles-byen fikk alt for mye skryt, mens hans egen ungdomsrevolusjon ble oversett.

- Alle babler om FA-cuplaget til Liverpool som slo Everton. Vårt lag er ett år yngre i gjennomsnitt, sa en lite imponert Solskjær den gang til TV-kanalen beIN Sports.

Melding fra Klopp



Snittalderen i tirsdagens Liverpool-lag var for øvrig 19 år og 102 dager.

Siden det nå er vinterpause i Premier League, og Liverpool ikke klarte å slå Shrewsbury i det første møtet på bortebane, ga manager Klopp tidlig beskjed om at han ville sende ungguttene på banen i omkampen. Det førte til mye kritikk.

Både Klopp og en rekke av førstelagsspillerne er for tiden på ferie, men vikarsjef Neil Critchley kunne avsløre at tyskeren fulgte nøye med på det som skjedde.

BLOMSTRER: Neco Williams og Adam Lewis er to unge Liverpool-spillere det nå er høye forventninger til. Foto: Jon Super (AP)

Allerede før kampen tikket det inn en melding fra Jürgen Klopp.

- Sjefen (Klopp) tok kontakt med oss før kampen og kom med noen oppmuntrende ord. Han ringte også i pausen - teknologi er en fantastisk ting. Han gir deg komplett klarhet og tro. Han ba spillerne om å spille på Liverpool-måten og gi alt.

- Det er slik førstelaget spiller, så Klopp sa til oss: Dette er hva vi står for og det vi tror på. Det er bare å gi alt. Og fra første spark på ballen gjorde vi det, sier Critchley.

Ifølge The Mirror skal Liverpool-sjefen ha vært i fyr og flamme over resultatet. Og ungguttenes prestasjoner er en klar advarsel til konkurrentene om at de suverene Premier League-lederne har mange spennende spillere på lur.

Critchley har tidligere fortalt at Klopp også sendte melding til det unge mannskapet som spilte mot Aston Villa i ligacupen, samtidig som A-laget var på reise i forbindelse med VM for klubblag. Også den gang tikket det inn oppmuntrende ord i pausen, noe som viser at manageren overvåker utviklingen deres tett.

Fortsetter disse Liverpool-ungguttene slik, er det nok ikke så lenge til de er en del av førstelaget fast og får høre Klopps taler i garderoben på ukentlig basis.

Noen av de mest sentrale ungguttene:

Neco Williams (18):

Høyrebacken er kanskje den som har imponert mest av Liverpools unggutter denne sesongen og 18-åringen har vist at det ikke er noe stort behov for å kjøpe inn en såkalt back up-spiller for førstevalg Trent Alexander-Arnold. Williams er en omskolert kantspiller og er dermed godt skolert både offensivt og defensivt. På Liverpools akademi har unggutten blant annet jobbet tett med den tidligere Liverpool-backen Rob Jones. Han har tatt waliseren under sine vinger. Steven Gerrard har også omtalt unggutten som «utrolig» etter å ha jobbet med ham på U18-laget.

På fire kamper for førstelaget har Williams allerede levert tre assists og totalt 22 innlegg fra sin kant. Pasningssikkerheten skal ligge på 78 prosent. Det var waliseren som slo innlegget som endte opp i et selvmål i seieren over Shrewsbury tirsdag.

FREMADSTORMENDE: Neco Williams, her sammen med Liam Miller. Foto: Andrew Yates (Reuters / NTB scanpix)

Ankepunktene mot unggutten er størrelsen (1.75 m) og det kan hevdes at han er litt for kortvokst til å spille i forsvar, selv om det ikke nødvendigvis trenger å være et problem. Det kan likevel argumenteres for at han kan utgjøre en svakhet på dødballer imot og innlegg i boksen. Slik sett er han kanskje mer en vingback enn en back. Men med Nathaniel Clyne på vei ut døra til sommeren, er det nok ikke mye tvil om at manager Klopp er fristet til å gi Williams rollen som Alexander-Arnolds lærling.

Sagt om Neco Williams: - Det som er greia med Neco er at han har litt av alt. Vi har jobbet mye med posisjoneringen hans defensivt. Han har alltid hatt en god fot når det kommer til skudd og innlegg. Vi trener selvsagt på innlegg, men det trengs egentlig ikke. Det er en naturlig kvalitet Neco har. Han leverer alltid et godt innlegg. Det handler egentlig bare om å minne ham på den defensive biten - Rob Jones.

Curtis Jones (19):

Den offensive midtbanespilleren Curtis Jones er en ekte «local lad» og blir allerede omtalt som en kommende lederskikkelse i klubben. Enkelte har sammenlignet ham med legenden Steven Gerrard. Jones hadde kapteinsbindet i møtet med Shrewsbury. 19-åringen har fått to innhopp i Premier League denne sesongen og han har i tillegg spilt i tre FA-cupkamper og to ligacupkamper. Jürgen Klopp og hans team virker å ha stor tro på at Liverpool-gutten kan bli en viktig brikke for klubben.

Unggutten har allerede vist seg målfarlig i de kampene han har fått. Perlescoringen mot Everton i tredje runde av FA-cupen gjorde ham til den yngste Liverpool-målscoreren i et Merseyside-derby siden Robbie Fowler i 1994. I 2-2-kampen mot Shrewsbury kom midtbanespillerens andre seniormål for klubben.

KAPTEIN: Unge Curtis Jones fikk lede Liverpool som kaptein mot Shrewsbury. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Jones har vært i Liverpool siden han var ni år gammel og har høstet ros fra manager Klopp for sine kvaliteter. Under sesongoppkjøringen i fjor sommer trakk tyskeren spesielt fram 19-åringens bevegelighet og dribleferdigheter. Klopp kunne også avsløre at han har en klar plan for Jones' videre utvikling som Liverpool-spiller.

Sagt om Curtis Jones: - Jones har alt som skal til for å bli en toppspiller. Har han rett holdning, kan han nå til topps. Jones blir stadig mer moden og spiller for en manager som stoler på ham, lar ham uttrykke seg og spille på sin egen måte - Steven Gerrard.

Ki-Jana Hoever (18):

Den anvendelige forsvarsspilleren, med en fortid i Ajax, trente med Liverpools A-lag for første gang allerede i desember 2018. Den 7. januar 2019 kom debuten i en FA-cupkamp mot Wolves, der han kom inn for en skadet Dejan Lovren. Nederlenderen ble dermed Liverpools yngste spiller i FA-cupen på daværende tidspunkt og den tredje yngste per da noensinne til å spille for klubben i en tellende kamp.

I september denne sesongen kom også det første målet hans i en ligacupkamp mot MK Dons - Hoever var da 17 år, åtte måneder og 10 dager gammel, og kun tre spillere, Ben Woodburn, Michael Owen og Jordan Rossiter var yngre målscorere i Liverpool.

ANDVENDELIG: Nederlandske Ki-Jana Hoever kan spille i en rekke posisjoner. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Liverpool plukket opp Hoever fra Ajax for småpenger i 2018. Klubber som Manchester City, Manchester United og Chelsea skal også ha fulgt ham tett. Ajax på sin side skal ha vært svært skuffet over å miste en spiller de hadde stor tro på. Hoever har spilt både høyre og venstre midtbane, høyreback og midtstopper under tiden i Liverpool og mot Shrewsbury spilt han midtstopper sammen med landsmann Sepp van den Berg. Unggutten har tidligere blitt sammenlignet med en annen nederlandsk Liverpool-forsvarer, Virgil van Dijk, på grunn av sine kvaliteter med ballen i beina, sin rolige væremåte og sitt fokus. Hoever blir også beskrevet som ydmyk og lærevillig.

Ki-Jana Hoever har en rekke kamper fra aldersbestemte landslag for Nederland og kom med på turneringens lag da nederlenderne vant U17-EM i 2019.

Sagt om Ki-Jana Hoever: - Ki-Jana er en herlig gutt og en sensasjonell ung spiller som kan lære så mye. En kunne spesielt se det i kampen mot Napoli (under sesongoppkjøringen sommeren 2019), hvor han kom inn på venstrekanten, noe som kanskje var hans 15 beste minutter under pre-season - Jürgen Klopp.

Harvey Elliott (16):

Den fotrappe kantspilleren ble hentet fra Fulham under sommervinduet i 2019 og ble en av ytterst får signeringer Liverpool gjorde i det vinduet. Elliott hadde allerede rukket å bli tidenes yngste spiller i Premier League med spilletid i en kamp for londonklubben mot Wolves bare 16 år og 30 dager gammel sist sesong. Han fikk for øvrig sin seniordebut for Fulham allerede i en alder av 15 år og 174 dager i 2018.

Både Real Madrid og Paris Saint-Germain skal ha vært interessert i stortalentet, men valget falt på Liverpool. Prisen for Elliott er ikke kjent, men det har blitt skrevet at Fulham har søkt om en kompensasjon på rundt sju millioner pund for vingen.

Allerede i september 2019 kom Liverpool-debuten, og for en debut det var. Elliott herjet i ligacupkampen mot MK Dons og gjorde det meste utenom å score. Han avsluttet blant annet i stanga ved flere anledninger. Det oset av fart, dribleferdigheter og selvtillit og mange som så 16-åringen i aksjon satt igjen med hakeslepp. I denne kampen ble han for øvrig den yngste spilleren som noensinne startet en kamp for de røde og den nest yngste til å være på banen i en tellende kamp, bak Jerome Sinclair.

SUPERTALENT: 16 år gamle Harvey Elliott. Foto: Jon Super (AP / NTB scanpix)

Totalt har det så langt blitt sju A-lagskamper på det unge talentet. Ikke verst for en 16-åring som er inne i sitt første år med klubben. I møtet med Sheffield United fikk han sine første Premier League-minutter for Liverpool da han kom inn for Mohamed Salah helt mot slutten av oppgjøret. Matchingen denne sesongen er et tydelig tegn på at manager Klopp og hans team har klokketro på Elliott og at gutten med «grorudpalmen» er en spiller som kan utrette store ting i klubben. Elliott har også gjort seg bemerket på U23-laget, der han nylig scoret et vanvittig mål i en kamp mot Wolverhampton, en scoring som i etterkant ble heftig delt i sosiale medier.

Sagt om Harvey Elliott: - Elliott er faktisk ikke langt unna å være en førstelagsspiller for Liverpool og han trener med A-laget regelmessig. Han har allerede fått sjansen på førstelaget og manageren (Klopp) og hans team har stor tro på ham - Neil Critchley.

Sepp van den Berg (18):

I likhet med Elliott ankom også den nederlandske midtstopperen Liverpool sommeren 2019. Han ble hentet fra PEC Zwolle i hjemlandet. Avtalen er ganske risikofri for Liverpool og kan potensielt ha en verdi på 4,4 millioner pund. Til tross for sin unge alder hadde van den Berg allerede flere kamper på øverste nivå i Nederland under beltet da han ble hentet til Liverpool. Så langt har det blitt fire opptredener for den røde klubben - alle kampene har kommet i ligacupen og FA-cupen.

Den første tiden i Liverpool har ikke vært helt optimal for den unge midtstopperen og han har ikke alltid imponert når han har fått sjansen. Han har både tapt dueller og slått bort ballen ved flere anledninger, men spilletiden han har fått er trolig uvurderlig med tanke på den videre utviklingen. Det å kunne bo og trene med verdens beste midtstopper, Virgil van Dijk, rett i nærheten bør også gi grobunn for progresjon.

STERK OG RASK: Den unge midtstopperen Sepp van den Berg. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Selv om han har måttet tåle litt kritikk for det han har vist så langt, virker det som om Liverpool har klokketro på den rødhårede nederlenderen. Så sent som i desember 2019 var det snakk om at klubben ønsket å forlenge kontrakten til van den Berg.

Van den Berg blir beskrevet som en rask og sterk stopper, som er komfortabel med ballen i beina. Han skal imidlertid ha en lang vei å gå når det kommer til det mentale, noe også hans tidligere trener Jaap Stam la merke til. Den tidligere Manchester United-spilleren degraderte nemlig unggutten til reservelaget under sin tid i Zwolle.

Sagt om Sepp van den Berg: - Sepp er en veldig talentfull spiller, noe som ofte ble sagt i PEC Zwolle. Hvis det fungerer for ham i Liverpool, supert, og om det ikke gjør det vil de nok kunne selge ham for en bra fortjeneste. Til syvende og sist er alt opp til klubbene, men jeg håper Sepp blir en stor suksess i Liverpool - Jaap Stam.

P.S. Liverpool har også flere spennende spillere ute på lån. Rhian Brewster (på lån i Swansea), Harry Wilson (på lån i Bournemouth), Ben Woodburn (på lån i Oxford), Marko Grujic (på lån i Hertha Berlin), Kamil Grabara (på lån i Huddersfield), og Nathaniel Phillips (på lån i Stuttgart) er også mulige spillere for framtiden.