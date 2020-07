Midtjylland ble seriemestre da Solbakkens København ble beseiret

Midtjylland sikret seg torsdag seriegullet i Danmark med 3-1-seier hjemme mot Ståle Solbakkens FC København.

Solbakkens København lå før kampen 14 poeng bak Midtjylland, og Midtjylland ville sikre seriegull med seier – fem runder før slutt.

Det klarte de, til tross for at Mohamed Daramy ga gjestene fra den danske hovedstaden ledelsen i første omgang. Men Midtjylland slo tilbake i annen omgang.

Først gjorde Sory Kaba, Anders Dreyer og Awer Mabil satte inn hver sin scoring og sørget med det for at Midtjylland for tredje gang i historien vinner seriegull.

Sigurd Rosted fikk spille den siste halvtimen for Brøndby i 4-0-seieren hjemme mot Nordsjælland, der Ulrik Yttergård Jenssen spilte hele kampen. I den siste kampen i den danske mesterskapsgruppen torsdag spilte Iver Fossum hele kampen for Aalborg hjemme mot AGF. AaB vant kampen 1-0

(©NTB)