Midtjylland håvet inn på ubrukt tysker

Fotballklubben Midtjylland fikk en gevinst på 19 millioner kroner da tyske Dominick Drexler fredag ble solgt til Köln etter 19 dager og null kamper i klubben.

Drexler ble kjøpt fra Holstein Kiel for 2,5 millioner euro i begynnelsen av juli. Han rakk ikke å debutere for den danske seriemesteren før Köln fredag kjøpte ham for 4,5 millioner euro.

– Alt Midtjylland rører blir i øyeblikket til gull, kommenterte Ekstra Bladet.

Det var etter ønske fra Drexler at Midtjylland gikk med på å selge ham så fort, faktisk før han hadde rukket å vise seg på treningsfeltet. Han har nemlig slitt med en skade i ryggen de siste ukene.

– Dominick hadde et stort ønske om å bli i Tyskland på grunn av familien, og da prøvde vi å gjøre den best mulige handel, sier sportssjef Svend Graversen i Herning-klubben.

(©NTB)

