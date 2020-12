Midtsjø sentral for Alkmaar – men seieren glapp på overtid mot Utrecht

Fredrik Midtsjø tok ansvar da Alkmaar havnet under mot Utrecht. Nordmannen skaffet straffe og bidro med assist, men seieren glapp på overtid da det endte 2-2.

Det var et bittert poengtap for Alkmaar. Etter 14 runder er laget på 5.-plass, men nå er det blitt sju poeng opp til Ajax på topp.

Det så tungt ut da Eljero Elia ga Utrecht ledelsen etter en halvtime, men i andre omgang ordnet Midtsjø ny spenning i kampen.

Først skaffet Midtsjø et straffespark som Teun Koopmeiners satte i mål etter en times tid, før nordmannen hadde målgivende pasning da Calvin Stengs så ut til å avgjøre med sin 2-1-scoring sju minutter før full tid.

På overtid utlignet imidlertid Adrian Dalmau til 2-2. Det ble en solid festbrems for Midtsjø og co. i den siste seriekampen i 2020.

Håkon Evjen fikk starte kampen for Alkmaar, men ble byttet ut like før en time var spilt. Jonas Svensson er skadd og ute av spill for tiden.

