Midtsjø utvist da AZ fikk sitt første tap

Fredrik Midtsjø var en av to AZ Alkmaar-spillere som ble utvist da klubben gikk på sitt første serietap for høsten, dagen etter at treneren måtte gå.

Arne Slot fikk ikke fortsette etter at det ble klart at han hadde hatt jobbsamtaler med Feyenoord. Søndag tok AZ Alkmaar ledelsen mot Groningen, men måtte gå av banen med 1-2-tap. Laget var det siste ubeseirede laget i nederlandsk æresdivisjon, men har spilt for mange uavgjorte til å henge med helt i toppen. Teun Koopmeiners ordnet ledelse til pause, men det bel vanskelig etter at Midtsjø forsvant av banen med to gule i det 57. minutt. Ahmed El Messaouidi vendte kampen med to mål for gjestene før også Bruno Martins Indi ble utvist med to gule. På overtid ble Groningen redusert til ti mann da Mohamed El Hankouri fikk direkte rødt. (©NTB) Reklame Nå er det tilbud på de populære julepysjene Fotball

Nasjonal toppliga

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her