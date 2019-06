Miedema ble historisk da Nederland gikk videre i VM

Arsenal-profilen forbedret forbløffende statistikk og sendte Nederland til åttedelsfinale.

Med to mål i 3-1-seieren over Kamerun lørdag ble 22 år gamle Vivianne Miedema mestscorende kvinnelige spiller i nederlandsk landslagshistorie.

Arsenal-spilleren var sist på ballen på de oransjes 1-0 og 3-1-scoringer. Det var hennes landslagsmål nummer 59 og 60.

Det gjør henne historisk i Nederland. Ingen har scoret flere mål i landslagstrøya.

Kamerun skapte spenning da de utlignet til 1-1 like før pause, men det var Nederland som til slutt kunne juble for seier. I tillegg til Miedema scoret også Dominique Bloodworth.

Resultatet betyr at den regjerende EM-mesteren er klare for cupspillet i VM i Frankrike. Tidligere i mesterskapet har de også slått New Zealand 1-0.

Senere på kvelden vant Canada 2-0 over New Zealand. De klatrer også opp på seks poeng og er videre til cupspillet sammen med Nederland.

Canada og Nederland møtes i siste kamp i gruppespillet torsdag.

