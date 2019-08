Mignolet forlater Liverpool

Simon Mignolet vender hjem til Belgia etter seks sesonger i Liverpool. Keeperen fortsetter karrieren i Brugge.

Den belgiske klubben opplyser mandag at den har signert 31-åringen for de neste fem årene.

Ifølge nyhetsbyrået PA betaler Brugge 6,4 millioner pund, cirka 65 millioner kroner, for Mignolet. Beløpet kan stige med ytterligere 2,8 millioner pund.

I Community Shield-kampen søndag satt Mignolet på benken. Der har han stort sett oppholdt seg de siste sesongene for Liverpool. Først mistet han keeperplassen til Loris Karius, deretter til den brasilianske landslagskeeperen Alisson Becker.

Forrige sesong fikk Mignolet med seg kun to kamper for mesterligavinneren.

Mignolet spilte 204 kamper for Liverpool etter at han ble hentet fra Sunderland i 2013. Ifølge avisen Liverpool Echo er Alex McCarthy fra Southampton en mulig erstatter for belgieren som annenkeeper.

(©NTB)