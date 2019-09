Mignolet synes ny tilværelse er en oppgradering fra Liverpool-tida

Liverpool er kanskje regjerende Champions League-mester, men klubbens tidligere målvakt peker på noe de mangler.

Etter seks år som burvokter på Anfield forlot Simon Mignolet (31) Liverpool i sommer. Lysluggen dro tilbake til hjemlandet Belgia, og for en overgangssum på knappe 69 millioner kroner skrev han under for Club Brugge 5. august.

Et av godene Mignolet nå kan nyte godt av hos ny arbeidsgiver er et spillter nytt treningsanlegg som ble åpnet onsdag denne uka.

Ifølge den belgiske storavisa Het Laatste Nieuws omtalte den rutinerte keeperen det nye anlegget til Club Brugge som bedre enn hva alle andre hans tidligere klubber og lag trener på.

Mignolet holdt nemlig en liten tale på åpningsdagen for de blåsvartes nye tilholdssted. Liverpool Echo og nettstedet Sport Witness har også omtalt belgierens ord fra markeringen.

- Dette er bedre enn Melwood, treningfeltet til Liverpool, og det er bedre enn anlegget til Sunderland. Det er også bedre enn treningsanlegget til Belgias landslag i Tubize. Det er ingenting som mangler her, konstaterte Mignolet.

Liverpool følger etter



Den mangeårige Livepool-keeperen understreker at fasilitetene som er tilgjengelig på Brugges nye tilholdssted er noen hakk opp fra det han ble vant med i England.

- Hvis du er på det samme stedet hver eneste dag som spiller, så kommer manglende fort til syne. I Liverpool hadde de ikke svømmebasseng. Og i Sunderland hadde de for eksempel ikke hotellrom. Her har vi absolutt alt som skal til for å bli bedre spillere, fortsetter 31-åringen, som har lagt bak seg hele ni sesonger i Premier League.

Liverpool er på sin side i ferd med å bygge et nytt treningsanlegg i Kirkby, der klubbens akademi holder til. Dette er ventet å koste dem over 550 millioner kroner.

Med det i tankene skal en kanskje ikke betvile Mignolets påstander om at han nå har kommet til en klubb ned bedre fasiliteter. Rødtrøyene fra Merseyside har jo tross alt erkjent at det er tid for oppgradering.

Lang historie



Bilder fra utbyggingen i Kirby begynte å dukke opp tidligere i år, og Liverpool skal etter planen ha ferdigstilt det nye treningsanlegget innen et års tid.

Premier League-gigantens nåværende treningsfelt i Melwood har tilhørt klubben siden 1950-årene, og skal ha vært i elendig stand før managerlegenden Bill Shankly sørget for en solid oppgradering i 1959.

MODENT FOR UTSKIFTING: Liverpool og manager Jurgen Klopp har innsett at de bør ha et bedre treningsfelt enn Melwood. Her er Klopp avbildet i mai på anlegget som er historie om rundt et år. t Foto: Anthony Devlin (AFP / NTB scanpix)

For to år siden annonserte Liverpool at de planla en utbygging av og seinere flytting til Kirby. Når all utbygging der er ferdig skal rødtrøyene ha 9200 kvadratmenter med boltreplass fordelt på ulike treningsbaner, helsestudioer og et toppidrettssenter.

Melwood ble i august solgt til eiendomsutviklere. Oppkjøperne i firmaet Torus planlegger å bygge 160 nye boliger på området.