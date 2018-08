Mikael Ingebrigtsen tilbake i Tromsø

Mikael Norø Ingebrigtsen er tilbake i TIL etter et opphold i IFK Göteborg. 22-åringen har signert en avtale på tre og et halvt år med klubben.

– Jeg tror Mikael har vokst på den erfaringen han har fått i IFK. Vi forventer at det er en voksen 22-åring som kommer hjem, og at han kommer til å bli en viktig bidragsyter for laget fremover, sier TIL-sportssjef Svein-Morten Johansen til klubbens eget nettsted.

Ingebrigtsen spilte 75 kamper for Tromsø før han forsøkte lykken i IFK Göteborg. Etter et halvt år i utlandet returnerer han tilbake til Eliteserien.

– Jeg valgte å komme tilbake for min situasjon i IFK Göteborg var ikke slik som jeg ønsket med tanke på spilletid. Når TIL var interessert, så nølte jeg ikke med å komme tilbake. Jeg har savnet å spille på Alfheim., sier spilleren, som fikk lite spilletid for det svenske laget.

– Motgangen har gjort meg sterkere mentalt. Jeg var alene der nede og jeg måtte jobbe med meg selv.

