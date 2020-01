Mikael Stahre tar over Sarpsborg 08

Svenske Mikael Stahre blir ny trener i Sarpsborg 08 etter Geir Bakke.

Det offentliggjorde Sarpsborg 08 på en pressekonferanse mandag.

44 år gamle Stahre har lang fartstid som trener og er mest kjent for å ha ført Stockholmsklubben AIK til gull i både Allsvenskan og den svenske cupen i 2009.

Hjemme best

Trenerkarrieren til Stahre har vært preget av gode resultater i Sverige og korte opphold i utlandet.

Etter suksessen med AIK ble han ansatt som trener i greske Panionos, men et halvt år senere måtte han gå av etter svake resultater.

Han fikk en flott retur i svensk fotball fra 2012 til 2014 med IFK Göteborg, som endte med tredje- og annenplass i serien og et nytt cupgull. Det førte til ny jobb utenlands som trener for Dalian Yifang i den kinesiske superligaen, men det engasjementet varte heller ikke mer enn et år.

Videre fulgte nok en retur til Allsvenskan, hvilket endte med 4.-plass med Häcken i 2017. Det ledet til at Sarpsborgs nye trener fikk sjansen i amerikanske MLS med San Jose Earthquakes.

Vålerenga-aktuell

I MLS gikk det dårligere for svensken, og etter ti måneder i sjefsstolen i San Jose fikk Stahre sparken i september 2018.

Selv med svake resultater i utlandet, har det vært mye interesse for Stahre i Skandinavia. Ifølge Expressen har han takket nei til både Helsingborg og Örgryte i Sverige etter å ha fått sparken i San Jose. Stahre har også blitt nevnt blant kandidatene til trenerjbben i Vålerenga.

Nå er det altså klart at Stahre tar over som trener i Sarpsborg 08. Han tar over den ledige trenerjobben etter at Geir Bakke ble ansatt som hovedtrener i Lillestrøm like før nyttår.

