Mike Tyson gjør comeback: Møter Roy Jones i California

Den 54 år gamle bokselegenden er klar for showkamp på åtte runder i september.

Det bekrefter Tyson selv på sin hjemmeside legendsonlyleague.com

Det var den anerkjente kampsport-journalisten Kevin Iole som først meldte om nyheten på Twitter torsdag.

- Store nyheter: Mike Tyson kommer tilbake. Han vil møte Roy Jones i en åtte runder lang oppvisningskamp. Jeg har hørt at det både vil være både boksere og MMA-utøvere på stevnet. Ser ut som det vil finne sted i California, men jeg har ikke datoen ennå, skriver Iole.

Også kjendisnettstedet TMZ omtaler nyheten. De skriver at oppgjøret vil være en del av et pay per-view-stevne, som også vil bli vist på plattformen Triller.

Iole skriver videre at oppvisningskampen mellom de to veteranene vi foregå med større hansker enn vanlig, og at ingen vil forsøke å gå for knockout. Han forteller at oppgjøret vil gå av stabelen 12. september i Dignity Health Sports Park i California.

Det er for øvrig samme arena hvor Cecilia Brækhus møtte Kali Reis i 2018.

Det har også tidligere i år vært spekulert i om Tyson ville gjøre comeback i ringen, og i mai skal han ha trukket seg fra en veldedighetskamp da han fant ut at australske rugbyspillere var foreslått som motstandere.

Det er rundt 15 år siden bokselegenden la hanskene på hylla etter å ha tapt mot Kevin McBride i 2005.

Videoer av den nåværende 54-åringen tidligere i vår viste imidlertid at «Iron Mike» har ligget i hardtrening, og han har også tidligere uttalt at han ønsker å returnere til ringen for å bokse veldedighetskamper.

- Jeg har lyst til å komme i form så jeg kan bokse et par kamper for veldedighet. Vi snakker ting for veldedighet, så jeg kan hjelpe en eller annen hjemløs og dopavhengig idiot som meg, har Tyson sagt, ifølge engelske talkSPORT.

MØTER TYSON: Roy Jones Jr. går i ringen mot Mike Tyson i september. Her fra 51-åringens proffkamp mot Clinton Woods i 2002. Foto: John Gress (AP)

Nå kan det virke som avtalen er i boks, og at han skal møte 51 år gamle Jones som har hatt tittelbelter i fire vektklasser tidligere.

Jones var i aksjon sist så sent som i 2018 da han vant på poeng mot Scott Sigmon. Veteranen stoppet på 66 proffseire og ni tap før han la opp etter triumfen mot Sigmon for to og et halvt år siden.

Mike Tyson var ubeseiret i sine første 37 kamper, der han knocket ut 33 av sine motstandere. Han var kun 20 år da han ble verdensmester i tungvekt, og er fortsatt tidenes yngste verdensmester i den vektklassen.

Han er kanskje mest kjent for sine to kamper mot Evander Holyfield, som resultert i at Tyson bet av deler av Holyfields øre i juni 1997. Tyson stoppet på 50 seire og seks tap i sin karriere.