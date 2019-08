Mike Tyson mener Conor McGregor fortjener en ny sjanse etter pubslaget: - Han er en fantastisk person

Bokselegenden Mike Tyson har uttalt seg om den siste tids hendelser rundt Conor McGregor, i ferskt intervju med amerikanske TMZ.

MMA-stjernen Conor McGregor har vært i hardt vær den siste tiden, etter at en video som viser at iren slår til en eldre mann på en pub i Dublin, ble publisert tidligere denne sommeren.

McGregor har senere gått ut og lagt seg flat etter den famøse hendelsen.

Bakgrunn:

Nå har også bokselegenden Mike Tyson uttalt seg om McGregor og hans handlinger den siste tiden.

- Han er en fantastisk person. Han er en veldig snill mann og han kommer til å få god karma for det, sier Tyson i et intervju til TMZ.

Amerikaneren mener at McGregor har gjort seg fortjent til en ny sjanse, til tross for sine handlinger.

- Han kan absolutt slå tilbake. Han fortjener det, sier Tyson til TMZ.

Tyson og McGregor har også tidligere snakket varmt om hverandre. Tilbake i 2018 er de to avbildet sammen, idet de røyker en sigarett.

Den irske MMA-stjernen har også publisert bilder av de to sammen i lystig lag.

- Jeg vil alltid ha den høyeste respekt for deg. Jeg elsker deg Mike! Iron Mike Tyson, har McGregor tidligere uttalt ifølge TMZ.

McGregor beklaget i et intervju med ESPN tidligere denne uken sin oppførsel.

- Det er ikke så viktig hva som skjedde. Den mannen fortjente å kose seg på den puben uten at det skulle ende slik det gjorde. Det er fem måneder siden, og jeg har prøvd å gjøre opp for meg, og jeg gjorde opp for meg den gangen, men det betyr ikke noe. Jeg handlet feil, sier McGregor i intervjuet.

VIL TILBAKE: Conor McGregor har uttalt at han vil tilbake i UFC-sirkuset. Foto: John Locher (AP)

31 år gamle McGregor har vært ute fra UFC-sirkuset over en lengre periode, etter at han tapte for Khabib Nurmagomedov, men han har varslet at han ikke er ferdig med karrieren riktig enda.

- Jeg vil ha verdensmestertittelen min tilbake. Jeg vil ha revansje og oppkjøringen var urettferdig, uttalte McGregor til ESPN.

Iren uttalte til ESPN at han først og fremst ønsker seg en omkamp mot Khabib Nurmagomedov. Han nevner også Nate Diaz, Jorge Masvidal, Dustin Poirier, José Aldo, Tony Ferguson, Max Holloway som andre aktuelle motstandere ved et comeback.