Mike Tysons treningsvideo har gått som en farsott: - Han er fortsatt livsfarlig!

Mannen som trener Mike Tyson åpner opp om legendens nye treningsregime. Nå går går ryktene om et sensasjonelt comeback.

Det har nesten gått 15 år siden sist Mike Tyson var å finne i en profesjonell boksekamp. Legenden la nemlig hanskene på hylla etter et tap mot Kevin McBride i 2005.

Nå har det dukket opp en video som har tatt sosiale medier med storm, der Tyson viser frem sin elleville kraft og presisjon.

53-åringen er i tillegg hurtig med både slag og vendinger, hvilket gjør at det er mange som undres nøyaktig hvorfor han ser ut til å legge så mye inn i treningene sine.

- Fortsatt livsfarlig

«Iron Mike» har tidligere snakket om at han vurderer å returnere til ringen for et par kamper til veldedighet, og snakket nylig om at han planlegger å gjøre et comeback:

- Jeg har lyst til å komme i form så jeg kan bokse et par kamper for veldedighet. Vi snakker ting for veldedighet, så jeg kan hjelpe en eller annen hjemløs og dopavhengig idiot som meg, sa Tyson, ifølge engelske talkSPORT.

Kort tid dukket det opp en video på alle av Tysons sosiale medier der han er i gang med treningen for alvor.

Videoen har fått flere til å undre om det kanskje er snakk om mer enn bare veldedighet fra mannen fra Catskill, New York.

Blant dem som har reagert sterkest er UFC-kommentator Joe Rogan:

- Å fy faen! Ikke få meg oppslukt i dette! Mike Tyson er klar for 12 runder, skrev Rogan på Instagram.

Boksejournalisten Chisanga Malata tok også til Twitter for å melde om hvor overrasket han var over å se den gamle tungvektsmesteren:

- «Iron Mike» har det fortsatt i den modne alder av 53! Han er fortsatt livsfarlig! Se på slagene til kroppen, hyller Malata.

Såpass langt har dette gått at selv den amerikanske presidenten, Donald Trump, har hyllet Tyson for snutten på fem sekunder:

- Fortsett med slagene, Mike, skrev den amerikanske presidenten på sin Twitter-konto.

- Han kan drepe

Det er MMA-journalisten Ariel Helwani som først dro kjenselen på mannen som holder i hanskene Tyson slår mot. Det er nemlig den brasilianske MMA-treneren Rafael Cordeiro.

Han har blant annet ansvaret for treningene til store UFC-stjerner som Kevin Gastelum og Fabricio Werdum. I et intervju med Helwani forteller han at han var overrasket da Tyson slo på tråden, og ba om å få trene:

- Jeg har trent med ham i tre uker, og jeg føler meg så velsignet. Jeg får trene med en verdensmester. Den videoen du ser er gammel, det kommer en snart der du får se enda mer fart og kraft, sier Cordeiro til Helwani i ESPN.

Han forklarer at det han har sett fra Tyson fort minner om den kampmaskinen som tidvis herjet på 80- og 90-tallet:

- Jeg kan se at tankegangen har endret seg. Han er tilbake til sitt gamle jeg, når vi begynte så kjente jeg kraften hans, det er en vanvittig kraft, sier Cordeiro.

- Han har ikke trent på nesten ti år, så jeg visste ikke hva jeg kunne forvente. Det jeg så var en kar med den samme kraften og farten som en mann tidlig i 20-årene. Kraften er på et helt annet nivå. Høyreslaget hans kan drepe.

Brasilianeren er tydelig på at han ikke vet helt hvorfor Tyson plutselig har villet trene, men han har trent som en vanlig bokser med cardio-, kamp- og styrketrening.

- Jeg vet ikke om han er på vei tilbake. Men om han vil, så kommer han til å være klar. Det er Mike Tyson vi snakker om her. Jeg tror han kan møte hvem som helst, jeg tror vi er på vei inn i en tid der boksere i 50-årene kan gå store kamper, sier Cordeiro.

GLANSDAGENE: Slik så det ut da Tyson regjerte bokseverden sent på 1980-tallet. Foto: Jeff Robbins (AP)

- Gi han seks måneder, så er han tilbake og kan møte hvem som helst. Det du ser i videoen der er starten, tenk deg han etter seks måneder med trening.

I videoen er det flere som har notert seg hvor hardt Tyson ser ut til å slå, og Cordeiro er åpen om at det var et øyeblikk der ting kunne gått virkelig ille:

- Jeg liker å holde hanskene nære ansiktet mitt, og den første gangen så jeg høyrehånda hans på vei mot ansiktet mitt. Da så jeg livet mitt gå i revy, jeg så kona mi, døtrene mine, hunden min, fortalte Cordeiro.

Mike Tyson var ubeseiret i sine første 37 kamper, der han knocket ut 33 av sine motstandere. Han var kun 20 år da han ble verdensmester i tungvekt, og fortsatt tidenes yngste verdensmester i den vektklassen.

Han er kanskje mest kjent for sine to kamper mot Evander Holyfield, som resultert i at Tyson bet av deler av Holyfields øre i juni 1997. Tyson stoppet på 50 seire og seks tap i sin karriere.