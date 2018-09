Mikkelsen kjemper om seier i Rally Tyrkia

Andreas Mikkelsen falt til 3.-plass i Rally Tyrkia mot slutten av fredagens etappe, men er med i seierskampen for fullt. 2,6 sekund skiller de tre første.

VM-leder Thierry Neuville i Hyundai leder rallyet tre tidels sekund foran verdensmester Sebastien Ogier i Ford, med Neuvilles lagkamerat Mikkelsen like bak.

– Dette har vært en veldig god dag. Jeg må si at det er godt endelig å kjempe i toppen igjen. Vi ledet inn til service, og det var selvsagt en god følelse, sier Mikkelsen i en pressemelding.

Han var spent foran grusrallyet, som er nytt i VM-terminlista, men slo til med seier på fartsprøven som tjuvstartet rallyet torsdag kveld. Craig Breen overtok ledelsen med seier på de to første prøvene lørdag, men på den neste var Mikkelsen suveren og tok tilbake førsteplassen.

– På den lange prøven etter service brukte jeg altfor mye dekk. Slitasjen var stor, og det skyldes nok at jeg kjørte litt for mye sideveis. Det ødela mye for resten av dagen. Jeg måtte hele tiden tenke på å spare dekkene, spesielt på de to siste prøvene der jeg tapte masse tid, siker Mikkelsen.

– I tillegg hadde vi en punktering. Det er ekstremt røffe forhold, og den første prøven etter service er kanskje den røffeste jeg noen gang har kjørt. Likevel er vi med i kampen om seieren.

Han var 12,7 sekunder foran nærmeste konkurrent etter den lange 5. prøven, men tapte det meste på prøven etter og var nede på 3.-plass etter den 7. fartsprøven som avsluttet fredagens kjøring.

Mads Østberg var oppe på 3.-plass etter den fjerde prøven, men fikk problemer og måtte bryte to prøver senere. Dermed raste han nedover på listene.

Henning Solberg er nest beste nordmann etter fredagens kjøring med 10.-plass.

Det skal kjøres seks fartsprøver lørdag og fire søndag før vinneren kåres.

(©NTB)

