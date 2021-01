Mikkelsen leder sin klasse i Rally Monte-Carlo

Andreas Mikkelsen leder WRC2-klassen klart etter fredagens etappe i Rally Monte-Carlo. Totalt er Elfyn Evans i ledelsen, men Sebastien Ogier kjører fortest.

Mikkelsen er på 7.-plass i sin Skoda Fabia, men han er klart best av deltakerne i WRC2-klassen.

– Jeg nyter dette. Jeg har en god luke nå, og det gir en god følelse, for vi føler ikke at vi presser særlig hardt. Jeg synes bilen er fantastisk under disse forholdene, sa Mikkelsen ifølge WRCs nettsted etter fullført dagsetappe.

Walisiske Evans holder ledelsen i årets første VM-rally 7,4 sekunder foran verdensmester Ogier, som har vunnet fire av sju fartsprøver så langt. Franskmannen sa at han drives av sinne og frustrasjon.

Etter bremseproblemer første dag var Ogier klart best på fredagens tre første prøver og ledet med 11,3 sekunder, men så var uhellet ute med en punktering. Etter prøven var han 23,4 sekunder bak Evans, men han tok igjen 16 sekunder på dagens siste prøve.

(©NTB)

