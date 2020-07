Mikrofoner kan ha avslørt Solskjærs interesse for Nathan Aké

Er Ole Gunnar Solskjær interessert i Bournemouth-stjernen? Nordmannens kommentar etter helgens kamp kan tyde på det.

Korona-pandemien har ført til at Premier League-sesongen går for tomme tribuner, til frustrasjon for både aktører og supportere.

De glisne tribunene har likevel gitt oss et bedre innblikk i hva som sies nede på gressmatta, og etter lørdagens seier mot Bournemouth kan Solskjær ha kommet i skade for å avsløre deler av sine overgangsplaner denne sommeren.

En video publisert av BT Sport viser nemlig ordvekslingen mellom Manchester United-manageren og den venstrebeinte Bournemouth-midtstopperen Nathan Aké. Klippet er tekstet, og der står det at Solskjær sier at «du trenger litt flaks fra midtstopperne dine, hold det oppe».

Trenger venstrebeint midtstopper

Denne uttalelsen har skapt forvirring, for om man lytter godt etter hører man at Solskjær har et ganske annet budskap til den 25 år gamle nederlenderen. Nordmannen sier nemlig at «vi trenger en venstrebeint midtstopper, hold det oppe».

Videoklippet har fått mye oppmerksomhet etter kampen, da det er knyttet stor spenning til hva de pengesterke rødtrøyene fra Manchester kommer til å foreta seg når overgangsvinduet åpner etter sesongslutt.

Klubben har ikke hatt en venstrebeint midtstopper siden Marcos Rojo var en del av troppen. Han er for tiden på utlån i den argentinske klubben Estudiantes, og er etter alt å dømme ikke tiltenkt en sentral rolle i Solskjærs mannskap neste sesong.

United har denne sesongen hatt stopperduoen Victor Lindelöf og Harry Maguire som førstevalg. Begge disse er høyrebeinte, og Solskjær kan derfor ønske seg et alternativ som primært bruker venstre.

Kan være på vei bort

Bournemouth er på sin side i økonomisk trøbbel, og kan i følge britiske Daily Mail bli nødt til å kvitte seg med spillere som Joshua King og Nathan Aké for å redusere klubbens kostnader inn mot neste sesong.

Les også: Tirsdagens Premier League-rykter

Manchester United kan likevel få tøff kamp om Akés signatur, da Chelsea har opsjon på å kjøpe tilbake stopperen for drøyt 470 millioner norske kroner neste overgangsvindu.

Nathan Aké kan potensielt returnere til Chelsea dette overgangsvinduet, ettersom klubben har opsjon på kjøp. Nå lanseres Manchester United også som en potensiell kandidat. Foto: John Walton

Midtstopperen gikk til Bournemouth i 2017, etter et vellykket låneopphold fra nettopp Chelsea. Nå kan 25-åringen snart være på flyttefot igjen.