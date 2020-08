Milan bekrefter: Zlatan tilbake i Milano

Zlatan Ibrahimovic har returnert til Italia. Det ventes at han signerer ny kontrakt med Milan i løpet av kort tid.

Den italienske fotballstorheten bekrefter selv på sine Facebook-sider at den svenske superstjernen er tilbake i motehovedstaden.

«Zlatan IZ back in Milan», skriver klubben ledsaget av to bilder av den svenske måltyven iført klubbens offisielle klær.

Ifølge storavisen Gazzetta dello Sport skal Zlatan være enig med Milan om en ny ettårskontrakt.

– Jeg er veldig glad, endelig er alt OK. Jeg er tilbake der jeg føler meg hjemme, nå må vi fortsette, sier Ibrahimovic i et videoklipp.

– Som jeg alltid har sagt: Jeg er ikke her for å være maskot, men for å levere resultater, for å løfte Milan tilbake til den plassen de burde ha. Vi har hatt seks bra måneder, men har ikke vunnet noe ennå, tilføyer svensken.

Ibrahimovic sier han er i god form, og at han gleder seg til snart å se fansen tilbake på tribunene.

(©NTB)