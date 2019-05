Milan-manager Gattuso takker for seg - sier fra seg monsterlønn

Gennaro Gattuso er ferdig som AC Milan-trener. Italieneren gir avkall på en kontrakt som ville sikret ham nærmere 110 millioner kroner de neste to sesongene.

Tirsdag takket Milan-legenden Gennaro Gattuso for seg som AC Milan-manager etter under to år i sjefsstolen på San Siro. VM-vinneren fra 2006 stopper med det opp på 82 kamper som trener for Europas nest mestvinnende klubb.

Nå vekker Gattusos meget oppsiktsvekkende valg oppsikt i etterkant av hans avgang.

Italieneren skal nemlig ha sagt fra seg totalt 11 millioner euro, tilsvarende rundt 110 millioner kroner i lønn for de gjenværende årene av kontrakten sin, ut 2020/2021-sesongen. Grunnen skal være at Gattuso vil sikre lønn til alle sine medarbeidere og kolleger de neste to årene, det skriver Sky Sports Italia.

Gattuso uttalte følgende etter at avgjørelsen var et faktum.

- Valget mitt er et smertefullt, men gjennomtenkt valg. Gir jeg avkall på en toårskontrakt? Ja, fordi min historie med Milan kan aldri bli et spørsmål om penger, sier Gattuso i et intervju med la Repubblica ifølge The Guardian.

Hylles for valget

Den anerkjente journalisten Gianluca de Marzio rapporterer at de klubblederne i Milan skal ha blitt svært overrasket over Gattusos generøsitet, og at de føler seg beæret over den avgåtte trenerens valg om å si fra seg penger til fordel for de ansatte i klubben, det melder de Marzio på ditt nettsted.

Gattuso tok over klubben i november 2017, etter en periode som trener for yngre lag.

- Avgjørelsen om å forlate Milan-benken er ikke enkel, men det var en avgjørelse jeg måtte ta. Det var ikke et spesielt øyeblikk der jeg bestemte meg, det var en sum av de siste 18 månedene som trener for denne klubben, som for meg aldri vil være en klubb som alle andre. Det er måneder som jeg aldri vil glemme, sier Gattuso ifølge The Guardian.

Administrerende direktør i Milan, Ivan Gazidis hyllet Gattuso etter hans avgang.

- Rino Gattuso har gitt alt han kan denne sesongen og har jobbet knallhardt. Han har alltid tatt fullt ansvar og satt klubben over alle andre hensyn. Jeg vil si fra dypet av mitt hjerte, takk Rino, sier Gazidis i en uttalelse til AC Milans egne hjemmesider.

Misset Champions League-plass

Milano-klubben har hatt en variabel sesong og klarte ikke å sikre seg en topp-4 plassering som ville gitt Champions League-kvalifisering neste sesong. 3-2-seier mot SPAL i siste serierunde var ikke nok, dermed endte Milan ett poeng bak byrival Inter og endte på en 5.plass i Serie A.

KNALLHARD SPILLER: Gennaro Gattuso var kjent som en tøff spiller. Her i duell med John Arne Riise under Champions League-finalen i 2005. Foto: Tarik Tinazay (AFP)

Nå starter arbeidet med å peile ut retningen for en av verdens største klubber. I tillegg til Gattuso så takker også sportsdirektør Leonardo for seg etter kun en sesong i jobben, dermed står to av klubbens viktigste posisjoner ledig idet overgangsvinduet nærmer seg.

En som ryktes å få en mer fremtredende rolle i den sportslige satsingen til Rossoneri, er sjefspeider Geoffrey Moncada.

Franskmannen ble ansatt i klubben i desember 2018 etter å ha tilbrakt seks år i Monaco, der han var med på å oppdage en spiller som Kylian Mbappé.