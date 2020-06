Milan-vingen Samuel Castillejo hevder at han ble frastjålet klokken sin av to gutter som truet ham med en pistol.

Episoden skal ha skjedd mens Castillejo satt i bilen sin i Milano, ifølge nyhetsbyrået DPA. Han omtaler situasjonen på Instagram.

– Er alt greit i Milano? To gutter ranet meg ved å holde en pistol mot ansiktet mitt, skriver den spanske kantspilleren.

– Men det er greit at du bare tok klokken. Jeg har det bra, takk, fortsetter Castillejo.

Italienske medier rapporterer at det var to personer på scooter som overrumplet Castillejo da han stanset ved et stoppskilt og ranet fra ham en luksusklokke. (©NTB)